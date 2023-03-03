Врач назвала лучшие продукты для здоровья печени 3.03.2023, 13:45

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Один из них — кофе.

Врач-физиотерапевт Татьяна Семенова в интервью росСМИ перечислила пять продуктов, которые необходимы для здоровья печени. Для поддержания функции печени следует пересмотреть рацион, включив в него свеклу, мясо и морепродукты.

Первый - это сырая свекла. Она богата клетчаткой, идеально подходит для облегчения пищеварения и уменьшения количества вредных бактерий. Этот овощ содержит бетаин, который помогает перерабатывать жиры, поэтому свекла хорошо подходит для очищения печени.

Второй - это красное мясо, рыба, морские водоросли и морепродукты. Эти продукты содержат большое количество таурина. Это основной компонент, который образует желчь и защищает организм, в том числе ткани печени.

Третье место занимают растительные масла, особенно масло тыквенных семечек и оливковое масло. Эти масла считаются полезными для пациентов с заболеваниями печени.

В-четвертых - горькие овощи. К ним относятся руккола, артишоки, брокколи и редис. Они содержат много клетчатки и обладают полезным для здоровья свойством нормализовать отток желчи. Брюссельская капуста и экстракт брокколи повышают уровень ферментов детоксикации и защищают печень от повреждений.

В-пятых - кофе. Регулярное употребление кофе может замедлить развитие заболеваний печени, предотвращая накопление жира и коллагена, устраняя воспаление и повышая уровень антиоксиданта глутатиона. Кофе также снижает риск развития цирроза.

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