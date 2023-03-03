Побит рекорд по самому громкому смартфону в мире 1 3.03.2023, 14:41

Oukitel WP22.

Фото: AliExpress

С такой же громкостью работает отбойный молоток, вертолет и бензопила.

Oukitel представила WP22 — самый громкий защищенный смартфон в мире. Предыдущий рекорд принадлежал модели Ulefone Power Armor 16 Pro: громкость его динамиков составляла 122 дБ. Разницу в 1 дБ вы вряд ли заметите в реальной жизни, но на цифрах Oukitel победила Ulefone и поставила новый рекорд.

Зачем нужна такая громкость

В обычном режиме смартфон будет играть на средней громкости, даже если выкрутить тумблер на полную. Динамики покажут полную мощь в экстренных случаях: предусмотрен специальный SOS-режим, в котором смартфон будет издавать звук громкостью 123 дБ. Этого будет достаточно, чтобы найти вас в лесу или под завалами.

Вторая фишка — батарея. Она тут емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Также смартфон защищен по максимальному военному стандарту MI-STD-810G и по стандартам IP68/69K. Девайс выдерживает погружение до 30 минут на глубину 1,5 м и падения с высоты 1,5 м на твердую поверхность.

Фото: AliExpress

Характеристики Oukitel WP22:

• Экран: 6,58 дюйма, 2400 х 1080, IPS, 90 Гц;

• Процессор: MediaTek Helio P90;

• Память: 8+256 ГБ;

• Батарея: 10 000 мАч (быстрая зарядка 18 Вт);

• Камеры: основная 48 Мп, камера ночного видения 20 Мп, макромодуль 2 Мп, фронтальная 16 Мп;

• ОС: Android 13;

• Прочее: порт USB-C, модуль NFC, слот для двух SIM-карт, Bluetooth 5,0.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».