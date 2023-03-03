В Москве задушили одного из создателей вакцины от коронавируса 4 3.03.2023, 17:46

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Убийство произошло у жертвы дома.

В Москве в бытовой ссоре убит старший научный сотрудник Центра Гамалеи Андрей Ботиков, участвовавший в разработке вакцины «Спутник V». Об этом сообщают росСМИ.

Официально имя убитого не называется, но один из источников заявил прямо, что погибшим в результате бытовой ссоры оказался один из создателей вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков, 1974 года рождения

Факт убийства подтвержден, однако личность жертвы не раскрывают. По словам старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлии Ивановой, 2 февраля некий 29-летний мужчина поссорился с хозяином квартиры на улице Рогова, а затем задушил его ремнем.

Иванова также заявила, что во время допроса задержанный признал свою вину. Оказалось, что ранее он его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, но за какое именно – не уточняется. Теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи рассказали, что Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником. Президент РФ Владимир Путин вручал ему награду за разработку вакцины «Спутник V».

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