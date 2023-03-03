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Лидер группы «Massive Attack» выпустил ремикс на песню «Океана Эльзы»

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  • 3.03.2023, 22:14
Лидер группы «Massive Attack» выпустил ремикс на песню «Океана Эльзы»
Роберт Дель Наджа

Видео.

Роберт Дель Наджа, основатель и фронтмен бристольской группы «Massive Attack», выпустил ремикс песни «Обийми» группы Океан Эльзы.

Новый трек называется «Legacy of War Mix» и получил более электронное звучание. В создании трека также принял участие звукорежиссер Юан Дикинсон.

Создание ремикса реализовано совместно с фандрейзинговой платформой UNITED24, международным фондом Legacy Of War Foundation. Средства по продаже сингла пойдут на восстановление Киевской области.

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