Лидер группы «Massive Attack» выпустил ремикс на песню «Океана Эльзы»2
- 3.03.2023, 22:14
Видео.
Роберт Дель Наджа, основатель и фронтмен бристольской группы «Massive Attack», выпустил ремикс песни «Обийми» группы Океан Эльзы.
Новый трек называется «Legacy of War Mix» и получил более электронное звучание. В создании трека также принял участие звукорежиссер Юан Дикинсон.
Создание ремикса реализовано совместно с фандрейзинговой платформой UNITED24, международным фондом Legacy Of War Foundation. Средства по продаже сингла пойдут на восстановление Киевской области.