Apple прекратила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России 2 3.03.2023, 23:01

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На очереди – iPhone.

Американская компания Apple приостановила гарантийное обслуживание ноутбуков MacBook и планшетов iPad в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой службу поддержки Apple.

Там пояснили, что причиной решения стали санкционные ограничения на импорт в Россию, в том числе касающиеся запчастей. Гарантийное сервисное обслуживание MacBook и iPad «прекратилось на этот момент», сказали в компании. Сроки не уточняются.

В сервисном центре Fixed.one сообщили, что Apple предлагает владельцам техники, столкнувшимся с проблемами в течение гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата средств. При этом приостановка обслуживания не коснулась смартфонов iPhone и часов Apple Watch, однако не исключено, что это ненадолго.

Fixed.one также предупредил, что решение Apple грозит массовым закрытием авторизованных сервисных центров (АСЦ), поскольку они останутся без работы. Там пояснили, что в случае проблем возврат средств через магазин надо будет делать после технического заключения АСЦ, «однако в ситуации, когда им нечего обслуживать, на одних заключениях они долго не проживут».

Fixed.one пообещали продолжить работу, но отметили, что впредь обслуживание техники Apple будет занимать больше времени и потребует оплаты разных логистических расходов.

Информацию подтвердили в сервисном центре «Серсо», отметив, что о полном прекращении гарантийного обслуживания продуктов Apple не сообщалось. В сервисном центре «Би2икс» (В2Х) сказали клиентам обращаться к продавцу при возникновении проблем с любой техникой, кроме iPhone.

В пресс-службе re: Store отметили, что у них нет информации о приостановке гарантийного обслуживания, и они по-прежнему выполняют все обязательства перед клиентами «в полном объеме для всей техники, купленной в сети re: Store, как этого требует законодательство».

Apple остановила работу в России в марте из-за войны в Украине. Были прекращены поставки техники, полностью перестал работать сервис Apple Pay. Выпущенные с тех пор iPhone 14 и iPhone SE третьего поколения поставляются в страну по схеме «параллельного импорта», то есть без разрешения правообладателя. В декабре Apple решила закрыть штаб-квартиру возле Кремля.

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