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Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

  • 30.03.2023, 4:52
Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России

Ограничения вступили в силу 29 марта.

Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций Европейского Союза против России. Ограничения вступили в силу 29 марта в 21:00.

Об этом сообщается на сайте федерального правительства Швейцарской Конфедерации.

Санкции включают в себя запрет российским гражданам работать в руководящих органах собственников или операторов критической инфраструктуры.

Речь идет также об ограничениях на различные виды экспорта, в частности, товары двойного назначения, товары, способствующие военному и технологическому совершенствованию или развитию сектора обороны и безопасности России.

Также последний пакет усиливает ограничения на импорт товаров, имеющих экономическое значение для России.

25 февраля Европейский Союз принял десятый пакет санкций, введенных из-за незаконного вторжения России в Украину. В целом ограничение введено против 87 физических и 34 юридических лиц. ЕС запретил импорт из России синтетического каучука и битума, а также транзит через Россию товаров двойного назначения. Ранее запрет касался только экспорта. Также гражданам России запрещено управлять организациями, являющимися операторами критической инфраструктуры Евросоюза.

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