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«Если изменят лимит на ввоз, белорусы просто перестроятся на другие товары»

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  • 30.03.2023, 14:42
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«Если изменят лимит на ввоз, белорусы просто перестроятся на другие товары»

Что сейчас происходит с «закупами» и шоп-турами в Польшу.

Закрытие погранперехода в Бобровниках усложнило поездки белорусов в Польшу, но не привело к резкому снижению спроса на покупки товаров в Европе. MOST поговорил с представителем фирмы-посредника в Польше, которая работает с белорусами, и водителем «шоп-туров» о том, что сейчас происходит с поездками «на закупы» и чего можно ожидать в будущем.

Приграничный бизнес непредсказуем

Алексей [имя изменено — ред. MOST], менеджер в одной из фирм в Белостоке, которая занимается возвратом VAT и заказами товаров из Европы, говорит, что за последний год количество фирм-посредников значительно увеличилось. Люди едут за покупками в Польшу, потому что это все еще выгодно, при возврате налога можно сэкономить до 23% от стоимости. В основном беларусы заказывают одежду, обувь, запчасти для автомобилей и технику.

— Недавно мои знакомые — семейная пара из Минска, купили через нас холодильник и телевизор. В результате вышло дешевле на $1 000, чем в Беларуси. Да это тяжелая и долгая поездка, но в то же время они сэкономили такие деньги, — рассказывает он.

Наш собеседник считает, что закрытие Бобровников повлияло на всех. Добраться до Белостока стало дороже и сложнее, поэтому люди подолгу не забирают свои заказы. «В целом, чеков у нас стало меньше, но незначительно. Думаю, часть из клиентов просто стала ездить в Бяла-Подляску», — рассказывает Алексей.

В настоящее время белорусам не нужно платить пошлину на товары стоимостью до €1 000 и весом менее 31 кг, но ситуация может измениться: после 1 апреля 2023 года нормы могут поменять до €500 и 25 кг.

— Если изменят лимит на ввоз, я думаю, белорусы просто перестроятся на другие товары, станет меньше покупок свыше €500. В Беларуси сейчас дефицит продукции и она дороже, поэтому люди все равно будут ездить в Польшу. В начале, конечно же, может быть спад, но надеюсь рынок адаптируется, — говорит Алексей.

Он отмечает, что приграничный бизнес непредсказуем и напрямую зависит от законов, принимаемых в Польше и Беларуси, поэтому будущее его тесно связано с политической обстановкой. Он не верит, что границу закроют надолго и полностью. По его мнению, это никому не выгодно.

— Я слышал, что есть фирмы которые до сих пор работают в Кузнице и даже открылось несколько новых. Не знаю, в чем феномен Кузницы, но посредники работают несмотря на закрытие перехода. Может быть, с надеждой, что в будущем переход откроют. Хуже всего было в ковидные времена, бизнес почти остановился, это была самая низкая точка за все годы работы, — рассказывает он.

Люди в ожидании худшего

Владимир [имя изменено — ред. MOST] работает водителем автобуса и возит минчан на шоп-туры в Белосток. После закрытия Бобровников беларусы по-прежнему ездят в польские город «на закупы» только уже через Литву. Из-за больших очередей время прохождения границы сильно увеличилось, поэтому приходится работать с нарушениями норм.

— В Бяло-Подляску ехать может и ближе, но наши пассажиры хотят на Фасты (оптовый рынок), пройтись по галереям, в Белостоке все-таки выбор больше. Тем более из-за очередей на границе, неизвестно где будет быстрее, — считает он.

По словам Владимира с каждой поездкой проверки с белорусской и с литовской стороны все строже. Мужчина отмечает, что у него есть ощущение, что таможенники специально замедляют работу. «В самом начале после закрытия перехода в «Бобровниках», был небольшой ажиотаж. Сразу же начали ходить слухи, что закроют все переходы. Люди в ожидании худшего, сейчас пассажиров стало меньше. Может быть это связано с курсом, белорусский рубль падает, а злотый растет», — рассуждает водитель.

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