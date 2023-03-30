Представители российской элиты вышли на связь с украинской разведкой 30.03.2023, 16:50

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Они пытаются договориться о гарантиях безопасности.

В ГУР Минобороны Украина знают имена людей, которым Путин рассказал о планах нападения на Украину

После того как окончательно стало ясно, что планы Кремля захватить Украину провалились, все чаще встречаются сообщения о недовольстве российских элит Путиным. Из-за войны в Украине они теряют свое состояние, не получая взамен ничего, кроме мировой изоляции.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua рассказал, что некоторые представители российских элит уже пытаются установить контакт с Украиной и просят для себя гарантий безопасности.

«Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это (война с Украиной – ред.) было колоссальной ошибкой и преступлением, а финал будет трагическим для России. Они пытаются искать варианты собственного спасения», – сказал Юсов.

При этом он отметил, что эти «элиты» пока не говорят о борьбе за внутренние изменения в России, а лишь заботятся о собственной безопасности и бизнесе.

«Они пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть», – сказал спикер ГУР.

Несмотря на это, по словам Юсова, сейчас наибольшую опасность для Путина представляют именно те представители политических элит, которые не входят в «ближний круг» диктатора.

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