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Компания МТС передумала повышать тарифы

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  • 30.03.2023, 21:25
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Компания МТС передумала повышать тарифы

Ранее Госконтроль возмутился планами мобильных операторов поднять цены.

Компания МТС передумала повышать с 29 марта стоимость услуг, как анонсировалось ранее. Оператор намеревался поднять стоимость в том числе звонков в роуминге, а также отдельных сервисных и дополнительных услуг. Напомним, 29 марта Госконтроль возмутился планами мобильных операторов поднять цены.

К примеру, смена владельца номера с одного физлица на другое должна была подорожать до 5,83 рубля (сейчас — 5,3 рубля), а с физлица на компанию — до 2,915 рубля (теперь — 1,9 рубля).

Планировалось также, что вырастут расценки на многие дополнительные услуги, а также услуги в роуминге — звонки и интернет.

В компании не пояснили, с чем связан отказ от повышения тарифов.

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