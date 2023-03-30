Минчанин поплавал по подтопленному Витебску на розовом фламинго и стал популярным 30.03.2023, 22:08

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Видео.

Этой весной Витебск превратился в Венецию: Западная Двина и Витьба вышли из берегов и подтопили часть города. Минский блогер bulbanews решил воспользоваться капризами природы и поплавать по городу на розовом фламинго. Видео своего путешествия он выложил в Instagram и TikTok, собрав полмиллиона просмотров и тысячи лайков, пишет «Зеркало».

На кадрах мужчина на надувном фламинго плывет по суше, которую на время паводка заняла река. «29 марта. Решил добавить красок в этот весенний день», — написал под роликом bulbanews. Видео активно разошлось по соцсетям и только на странице самого блогера собрало более 9,7 тысячи лайков.

Пользователи позитивный контент оценили. «Отдых, который можем позволить в этом году», — написала одна из подписчиц. «88 января дает свои плоды», — отметила другая. «Я бы орал, если бы течение унесло», — пошутил третий подписчик, отметив, что «латыши бы с улыбкой встретили» путешественника.

Впрочем, были и те, кто переживал, как бы плавание не закончилось вызовом ОСВОД, и те, кому не давал покоя вопрос, что сподвигло блогера на такой поступок. «Это ж кому так проиграть можно было? Самому Посейдону что-ли?» — интересовалась подписчица.

Ну, а сам bulbanews, заметив реакцию на ролик, взгрустнул. «Жаль никто не заметил, как я зачерпнул бокал из Двины и выпил за любовь», — написал он.

Местные, кстати, подсказывают, что плыл блогер все-таки по Витьбе.

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