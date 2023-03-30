В США украинцы завершили обучение на ЗРК Patriot 30.03.2023, 22:18

Подготовку прошли 65 украинских военных.

Подготовка военных Украины к применению системы противовоздушной обороны Patriot в США подошла к концу. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер 30 марта на брифинге, сообщает CNN.

Подготовку прошли 65 украинских военных в Форт-Силл, сейчас они вернулись в Европу, сообщил он.

Райдер добавил, что более 4 тыс. украинских солдат пройдут общевойсковую подготовку в Германии в конце этого месяца, в том числе две бригады, одна из которых оснащена боевыми машинами Bradley, а другая – машинами Stryker.

По словам Райдера, всего США с начала полномасштабного вторжения РФ подготовили около 7 тыс. военных из Украины.

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