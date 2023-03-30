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Украинцы продолжают присоединяться к «Гвардии наступления»

  • 30.03.2023, 22:41
  • 3,348
Украинцы продолжают присоединяться к «Гвардии наступления»

Сколько заявок зарегистрировано.

Украинцы продолжают вступать в ряды «Гвардии наступления». В настоящее время на вступление в штурмовые бригады поступило уже более 35 тысяч заявок, сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона «Единые новости», передает zn.ua.

«Общее количество заявок, которые были поданы за почти два месяца во все подразделения МВД, входящие в «Гвардию наступления», составляет чуть более 35 тысяч. И более 16 тысяч – это именно те, что касаются наших подразделений », – рассказал он.

По словам спикера, уже более 10 процентов подавших заявки зачислены в воинские части. Другие добровольцы находятся на разных этапах вступления в подразделения.

Вступление в ряды «Гвардии наступления» продлится до 1 апреля. Присоединиться к защитникам можно путем подачи заявления через сайт или в ближайшем Центре предоставления административных услуг.

В то же время, как сообщал Руслан Музычук, если заявки будут поступать и дальше, то, возможно, будут формироваться резервы и другие подразделения.

Военные, которые будут брать участие в «Гвардию наступления», будут иметь ряд социальных гарантий, в частности возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.

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