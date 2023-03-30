закрыть
30 марта 2023, четверг, 23:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Готовим следующие шаги для приближения победы

  • 30.03.2023, 23:11
Зеленский: Готовим следующие шаги для приближения победы

Украина уже начала подготовку к наступлению.

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ прошла долгий путь. Однако и стране, и ее жителям удалось выдержать все испытания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

«Украина прошла самые страшные дни того февраля. Выдержали и эту зиму. Колоссальные усилия по этим словам. Мы прошли прошлую весну, изменившую ход этой войны в пользу нашей обороны... Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы», - сказал он.

По его словам, Украина уже начала подготовку к предстоящей победе. На территории страны не останется ни одного российского следа, а все виновные в ужасающих преступлениях будут наказаны.

«Украина победит на фронте. Украина победит в восстановлении. Украина победит в возвращении справедливости. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим. Готовим новости по этому поводу», - подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко