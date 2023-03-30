Чем дезинфицировать деревянные кухонные доски 1 30.03.2023, 23:24

Пять самых эффективных и безопасных домашних средств.

Незаменимый кухонный предмет – деревянные разделочные доски. Стоит отметить, что они намного безопаснее, чем плавиковые, но при этом нужно знать, как их правильно использовать и, еще важнее – как ухаживать.

Редакция FoodOboz делится с вами 5 самыми эффективными и безопасными домашними средствами для чистки деревянных досок.

Существует несколько способов дезинфекции досок:

1. Сода

Она идеально очистит и одновременно продезинфицирует этот кухонный предмет. Вам достаточно всего лишь намочить доску водой, присыпать содой, хорошо растереть и оставить на 10-15 минут. После помыть тщательно доску и оставить полностью высохнуть.

2. Лимон

Разрежьте пополам лимон и хорошо им натрите доску. Оставьте на 20-30 минут, после тщательно помойте.

3. Тертый картофель и яблоки помогут устранить неприятный запах

Эти два продукта очень хорошо могут устранить неприятный запах из доски. Вам нужно натереть их, покрыть смесью доску, оставить на 10-15 минут и после хорошо помыть проточной водой.

4. Хозяйственное мыло

Хорошо нужно вспенить мыло и после хорошо распределить пену по всей длине доски. После хорошо помойте несколько раз доску губкой и проточной водой. Обязательно высушите.

5. Уксус и перекись

Он отлично поможет избавиться от пятен на доске, а также убьет все бактерии. Можно нанести его в чистом виде, а можно развести с водой в пропорциях 1:1. Залейте раствор в бутылку с разбрызгивателем и протирайте им доску каждый раз после использования. Затем протрите перекисью водорода и обязательно после промойте проточной водой.

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