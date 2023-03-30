закрыть
30 марта 2023, четверг, 23:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чем дезинфицировать деревянные кухонные доски

1
  • 30.03.2023, 23:24
Чем дезинфицировать деревянные кухонные доски

Пять самых эффективных и безопасных домашних средств.

Незаменимый кухонный предмет – деревянные разделочные доски. Стоит отметить, что они намного безопаснее, чем плавиковые, но при этом нужно знать, как их правильно использовать и, еще важнее – как ухаживать.

Редакция FoodOboz делится с вами 5 самыми эффективными и безопасными домашними средствами для чистки деревянных досок.

Существует несколько способов дезинфекции досок:

1. Сода

Она идеально очистит и одновременно продезинфицирует этот кухонный предмет. Вам достаточно всего лишь намочить доску водой, присыпать содой, хорошо растереть и оставить на 10-15 минут. После помыть тщательно доску и оставить полностью высохнуть.

2. Лимон

Разрежьте пополам лимон и хорошо им натрите доску. Оставьте на 20-30 минут, после тщательно помойте.

3. Тертый картофель и яблоки помогут устранить неприятный запах

Эти два продукта очень хорошо могут устранить неприятный запах из доски. Вам нужно натереть их, покрыть смесью доску, оставить на 10-15 минут и после хорошо помыть проточной водой.

4. Хозяйственное мыло

Хорошо нужно вспенить мыло и после хорошо распределить пену по всей длине доски. После хорошо помойте несколько раз доску губкой и проточной водой. Обязательно высушите.

5. Уксус и перекись

Он отлично поможет избавиться от пятен на доске, а также убьет все бактерии. Можно нанести его в чистом виде, а можно развести с водой в пропорциях 1:1. Залейте раствор в бутылку с разбрызгивателем и протирайте им доску каждый раз после использования. Затем протрите перекисью водорода и обязательно после промойте проточной водой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко