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Телеграм-каналы: Лукашенко тщательно готовил нападение на Украину

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  • 31.03.2023, 8:21
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Телеграм-каналы: Лукашенко тщательно готовил нападение на Украину

Диктатор и его сын Виктор были посвящен в планы Кремля и активно в них участвовали.

Лукашенко знал за год о нападении на Украину, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Авторам канала стало известно, что Лукашенко узнал о конкретном плане вторжения в Украину лично от Путина во время их совместной встречи еще в начале 2021 года. Приехав со встречи и переосмыслив последствия, он начал предпринимать предписанные ему Путиным шаги по координации Совбезов РФ и Беларуси.

Сути «приготовлений» своим подручным он не раскрывал, маскируя это под план создания совместной группировки «союзного государства». Единственный человек, с которым он поделился полученной от Путина информацией, стал Виктор Лукашенко. На тот момент занимавший должность помощника президента по национальной безопасности, а по сути - главный «силовик» страны.

Осознавая возможные последствия, Лукашенко-младший предложил отцу «перейти на гражданскую работу». Видимо отец и сын совместно решили, что при международных осложнениях, «Лукашенко-младший» не должен попасть под возможные преследования мировым сообществом, в дополнения к персональным санкциям ЕС и США.

«Беларуская выведка» отмечает, что Виктор Лукашенко на сегодняшний день де-факто выполняет свои обязанности «главного силовика» страны, номинально находясь на гражданской должности. Свою деятельность по координации всего силового и около силового блока он осуществляет через «прокси» - Андрея Павлюченко, руководителя ОАЦ. С КГБ и ОСАМ он работает напрямую.

Источники телеграм-канала подтверждают его личное деятельное участие в приготовлении, координации и соучастии в развязывании агрессивной войны против Украинского государства, наряду с Александром Лукашенко. Хотим напомнить, что агрессия против Украины Россией не была бы возможна технически, без предоставления территории Беларуси для нападения и непосредственного соучастия в этом международном преступлении высших должностных лиц Республики Беларусь.

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