Весенний призыв ослабит армию РФ и сыграет на руку Украине 31.03.2023, 8:58

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Аналитики ISW указали на интересный парадокс.

Новый этап призыва в России, даже с несколько увеличенным количеством призывников, может фактически снизить потенциал страны-агрессора для обучения резервистов и другого персонала.

Об этом идет речь в актуальном отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики таким образом прокомментировали тот факт, что Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве.

Отмечается, что у России ограниченный учебный потенциал и выделение его на подготовку срочников, которые не будут воевать в 2023 году, лишает Кремль возможности готовить воевать резервистов и добровольцев.

«Кремль может стремиться увеличить свой боевой состав в Украине, заставляя призывников весны 2022 года, заканчивающих годовую службу, подписывать военные контракты», – отметили аналитики.

Эти призывники потребуют меньше дополнительной подготовки перед направлением в Украину. В то же время насколько успешными будут такие усилия – неизвестно.

В Институте добавляют, что диктатор панически боится потери власти и авторитета среди своих граждан, а потому пытается балансировать между потребностью пополнения личного состава вояк, отправляемых в Украину и попытками скрыть этот факт.

«Использование Путиным призывников в зимне-весенний период 2022 года вызвало социальное напряжение в России, и Путин вряд ли будет рисковать стабильностью своего режима, отправляя новоиспеченных военнослужащих на передовую», – допустили аналитики.

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