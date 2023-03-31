Шопинг в Беларуси и Польше: сколько стоит одежда известных брендов 2 31.03.2023, 10:43

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Журналисты сравнили цены.

Многие белорусы называют Белосток «городом закупов». В действительности так и есть: белорусы по сей день приезжают сюда на шопинг, даже несмотря на закрытие «Бобровников».

MOST сравнил цены на одежду белорусских и польских магазинов известных брендов масс-маркета ZARA, PULL&BEAR, BERSHKA, MANGO, чтобы выяснить, на самом ли деле выгоднее совершать покупки в Польше.

Польский злотый конвертировался в белорусский рубль по курсу 0,661.

ZARA

В белорусской ZARA можно приобрести классическое черное платье из смесового льна с V-образным вырезом и тонкими бретелями за 139 BYN, в Польше такое платье обойдется всего в 139 PLN (92 BYN).

К платью можно взять стильные черные босоножки на высоком каблуке с квадратным носком и ремешком на щиколотке.

Заплатить за такие босоножки в Беларуси придется 169 BYN, в Польше — 169 PLN (112 BYN).

А также образ можно дополнить минималистичной сумкой через плечо с широким ремешком, за которую покупателю необходимо будет заплатить 109 BYN в Беларуси и 119 PLN (79 BYN) в Польше.

Мужчины в белорусской ZARA могут приобрести рубашку свободного кроя из смесового льна с нагрудным накладным карманом за 139 BYN, в польском магазине такая рубашка обойдется в 139 PLN (92 BYN).

Мужские брюки из льняной ткани с эластичным поясом, представленные в ZARA в четырех цветах: черный, белый, коричневый, бежевый, обойдутся мужчинам в 169 BYN в Беларуси и в 179 PLN (118 BYN) в Польше.

В среднем, разница в ценах на одежду между белорусской и польской ZARA 46 BYN (70 PLN).

PULL&BEAR

Стоимость цельного образа из Pull&Bear, представленного на фото ниже, в Беларуси составит 487 BYN, в Польше — 562,99 PLN (372 BYN).

134 BYN — довольно ощутимая разница.

Подробнее об образе:

базовая верхняя рубашка с классическим воротником в Беларуси стоит 149 BYN, в Польше — 179 PLN (118 BYN);

стоимость топа из белой ткани со швейцарской вышивкой и вырезом в Беларуси составляет 69,99 BYN, в Польше — 79,99 PLN (53 BYN);

юбка миди крючком с асимметричным подолом и разрезом сбоку в Беларуси стоит 119 BYN, в Польше — 125 PLN или (83 BYN);

бежевые сандалии на плоской подошве с ремешками в Беларуси обойдутся в 149 BYN, в Польше — 179 PLN (99 BYN).

Мужской образ в белорусском Pull&Bear обойдется мужчинам в 369 BYN, в польском — 413 PLN (260 BYN). Разница в 109 BYN впечатляет не менее.

Подробнее об образе:

рубашка из вискозы с принтом и короткими рукавами в Беларуси стоит 99,99 BYN, в Польше — 109 PLN (66 BYN);

стоимость джинсов из хлопка прямого кроя с выцветшими деталями в Беларуси — 109,99 BYN, в Польше — 125 PLN (82,62 BYN);

базовая черная футболка обойдется в Беларуси в 29,99 BYN, в Польше — 39,90 PLN (27 BYN);

кожаные сабо с декоративной пряжкой в Беларуси стоят 129 BYN, в Польше — 139 PLN (85 BYN).

BERSHKA

Новинка в Bershka — женские костюмы. В белорусской Bershka такой костюм обойдется в 298 BYN, в польской стоимость составит 338 PLN (224 BYN):

приталенный пиджак в Беларуси стоит 169 BYN, в Польше — 199 PLN (132 BYN);

за брюки в Беларуси придется заплатить 129 BYN, в Польше — 139 злотых (92 BYN).

Мужской костюм в Bershka обойдется в 338 BYN, в Польше — 388 PLN (257 BYN):

стоимость пиджака в Беларуси – 219 BYN, в Польше — 249 PLN (165 BYN);

брюки в Беларуси стоят 119 BYN, в Польше — 139 PLN (92 BYN).

MANGO

За женский классический тренч с технологичной водоотталкивающей тканью в белорусском MANGO покупатели заплатят 329,99 BYN, в польском магазине такой тренч обойдется в 349,99 PLN (232 BYN).

Атласная рубашка с пуговицами в Беларуси обойдется в 179,99 BYN, в Польше — 169,99 PLN (112 BYN).

Мужчины в белорусском MANGO за поло из 100% шерсти в Беларуси заплатят 179,99 BYN, в Польше — 199,99 PLN (132 BYN).

Байкерская куртка с эффектом кожи в Беларуси стоит 329,99 BYN, в Польше — 349,99 PLN (231 BYN).

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