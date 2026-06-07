Гражданку Украины уже почти год держат на Окрестина без обвинений 2 7.06.2026, 13:14

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Наталья Баташева

Лукашисты оказывают на нее психологическое давление.

62-летнюю гражданку Украины Наталью Баташеву почти год удерживают в столичном ИВС на Окрестина без предъявления уголовных обвинений. По словам ее бывшей сокамерницы, у украинки серьезные проблемы со здоровьем, а в неволе на нее оказывают психологическое давление, сообщает правозащитный центр «Весна».

Наталья Баташева родом из украинского города Миргорода. До задержания работала бухгалтером в школе. Летом 2025 года женщина вместе с мужем приехала в Беларусь по делам. По словам бывшей сокамерницы женщины, супруг Баташевой — белорус, бывший военнослужащий, который много лет жил в Украине и там проходил службу.

Их задержали 23 июня 2025 года в Витебске прямо на улице и сразу увезли в Минск. Наталью поместили в ИВС на Окрестина, а местонахождение ее мужа (его, предположительно, зовут Виктор) до сих пор неизвестно.

Женщине не объясняют причину ее нахождения за решеткой, не предъявляют обвинения, запрещают встречу с адвокатом и даже не позволяют связаться с родными. Как отмечает бывшая сокамерница, на Наталью оказывают психологическое давление, поэтому женщина находится в тяжелом психологическом состоянии. Также известно, что Наталью помещали в карцер.

За время заключения здоровье Натальи серьезно ухудшилось, но необходимую и качественную медицинскую помощь ей не оказывают — лишь периодически выдают имеющиеся в наличии таблетки. В мае этого года она перенесла как минимум три тяжелых приступа тахикардии, а по утрам у Натальи случались приступы серьезного сердечного кашля. Кроме того, за время заключения у украинки случалось сильное воспаление подчелюстных лимфатических узлов.

Помимо этого, силовики забрали у женщины 1200 долларов в счет оплаты содержания в ИВС. При этом ей пообещали, что ее депортируют в Украину.

— Наталья пыталась передать весточку, чтобы позвонили близким в Миргород и сообщили, где ее держат, так как ее считали пропавшей. Но после этого к ней пришли кагэбэшники, расспрашивали, кому и зачем она передавала весточку, и пугали ее, — вспоминает женщина, сидевшая с украинкой.

Из-за того что у Натальи нет родственников в Беларуси, передачи ей никто не приносит — за весь год она получила их примерно только два раза. Поэтому средства гигиены и сменная одежда у нее появляются только благодаря помощи сокамерниц.

Камера, в которой находится женщина, размером примерно шесть на четыре метра и рассчитана на пять человек. Но иногда там находились и 12 женщин, поэтому спать приходилось на полу. Вместе с Натальей удерживали и других иностранок, в том числе иранскую студентку Хатери Хададади, которую позже депортировали в Армению. По словам бывшей сокамерницы, в душ дважды в неделю водили только иностранок.

Правозащитники отмечают, что длительное содержание человека в ИВС без предъявления обвинения и без доступа к адвокату противоречит как белорусскому законодательству, так и международным стандартам обращения с задержанными.

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