Путин сделал неверную ставку Александр Левченко, obozrevatel.com

31.03.2023, 11:01

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Фото: Getty Images

Глава РФ снова пошел ва банк.

Сразу после отъезда председателя КНР Си из Москвы Владимир Путин объявил, что разместит свои тактические ядерные арсеналы в Беларуси, территории своего близкого «союзника», который граничит с Украиной и Россией, а также государствами Балтии - Литвой, Латвией и Польшей. Тем самым он своеобразно направил предупреждение НАТО за оказание военной поддержки Киеву и выразил готовность до конца защищать диктаторский режим Александра Лукашенко. Это вызвало ряд негативных реакций в Брюсселе, Варшаве, Вильнюсе и других странах-членах Альянса. Однако все ожидали реакции Пекина. Китай заявил о себе, но с опозданием, и опять же очень круглыми формулировками, вообще не упоминающими опасный шаг Кремля в Беларуси, а лишь призывающими к сдержанности и опасности разрастания ядерного конфликта.

Сейчас готовится совместный визит в Пекин председателя Еврокомиссии и президента Франции. Очевидно, что вопросы глобальной безопасности будут одними из главных в переговорах между коллективным Западом и Китаем. Также будут обсуждены вопросы об окончании войны в Украине, на чем настаивает Пекин, но главное, на каких условиях. Мирный план Китая носит слишком декларативный характер. Таким образом, европейцы хотят уточнить, будет ли он предусматривать вывод российских войск со всех временно оккупированных украинских территорий, что соответствовало бы нормам и принципам действующего международного права, или же это лишь декларация о стремлении к миру, где даже Путин хочет мира, но с оккупацией уже захваченных российской армией украинских территорий. Не исключено, что Пекин не будет конкретизировать свою позицию, что будет означать движение в сторону замораживания состояния войны. Не исключено также, что в Пекине заявят, что Москва не имеет права брать под свой контроль все оккупированные украинские территории, но для достижения мира часть из них должна остаться под Россией. Это означало бы международную легитимизацию российской аннексии части украинской территории. Об этом заговорил и официальный Будапешт, поддержавший мирный план Китая. Министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что мир в Украине не означает, что все временно оккупированные украинские территории должны находится под управлением России. При этом Будапешт не сказал, что осуждает любую аннексию, что опять же указывает, что он хочет создать переговорное пространство для Кремля в возможной аннексии части украинского пространства. Но такое предложение никогда не пройдет, как бы не хотели его маскировать под мирный план. Ибо этот план должен соответствовать существующему международному праву, а не каким-то «вновь созданным условиям», на которых настаивает Москва. После переговоров на линии Брюссель-Париж-Пекин китайская переговорная группа должна будет уточнить свою позицию по поводу неясных формулировок. Но пока Китай продолжает практику оглашения таких заявлений, как мы видели в случае с оценкой российского базирования тактического ядерного оружия в Белоруссии, которая уже поддержала мирный план Китая во время официального пребывания Лукашенко в Пекине. Через несколько дней мы узнаем, решил ли Пекин продать миру вместе с Будапештом и Минском туманную декларацию или подготовил мирное решение. При этом Москва продолжает свою агрессивную риторику и изливает угрозы в адрес Украины и всех стран, решивших поддержать Киев в борьбе с российским военным вторжением.

«Россия терпелива и никого не запугивает своим военным преимуществом, но у нее есть современное оружие, способное уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае прямой угрозы», — заявил близкий соратник Путина Николай Патрушев. Он предупредил, что у России есть оружие, способное уничтожить любого врага, включая США, если его выживанию угрожает опасность, и обвинил Вашингтон в недооценке ядерной мощи Москвы. Эти слова влиятельного секретаря СНБ РФ являются последними в череде подобных заявлений высокопоставленных российских политиков и подогревают опасения ядерной стычки между двумя крупнейшими ядерными державами мира, о чем Москва настойчиво твердит, что этого хотела бы избежать.

«Американские политики, ослепленные собственной пропагандой, до сих пор убеждены, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, на который Россия уже не сможет ответить. Это ограниченная и очень опасная теория», — заявил Патрушев, хотя прекрасно знает, что это совсем не так. Утверждение о том, что США хотели бы нанести превентивный ядерный удар, абсолютно абсурдно и лишь доказывает, что такое заявление Патрушев делает либо исключительно для отечественной аудитории, либо в качестве угрозы на случай внутренних коллизий. Это свидетельствует о неуверенности в себе говорящего, который маскирует свою слабость в агрессивных высказываниях и намерениях. Россия якобы никого не запугивает, но Патрушев стремится подчеркнуть ядерное могущество РФ, которое все должны бояться и уважать. Только что-то забывает сказать правая рука президента России, который был его заместителем, когда тот возглавлял ФСБ, и унаследовал эту должность, когда Путин перебрался в Кремль. Патрушев, пожалуй, самое доверенное лицо у главы Кремля, и именно поэтому Путин ему поручил озвучить новые ядерные угрозы Западу и США, так как заявления Дмитрия Медведева уже все воспринимают с улыбкой.

Патрушев, похоже, помог Шойгу избавиться от неуравновешенного Пригожина, считая его обузой для Кремля из-за его несбалансированных заявлений. Хотя у ФСБ и армии не слишком теплые отношения, однако им пришлось объединиться, чтобы сдержать тандем Пригожина и Кадырова. Чеченский лидер первым почувствовал опасность и обратился к Путину за милостью, а когда Пригожин остался один, то заявил, что планирует снова перебросить вагнеровцев обратно в Африку. Пригожин и Кадыров прекрасно понимают, что в случае их чересчур самостоятельных политических шагов в какой-то момент они могут быть ликвидированы. Есть подозрение, что Кадыров уже был отравлен, но в последний момент избежал рокового финала. Путин становится слабее, но пока не до такой степени, чтобы за его спиной кто-то играл в свои политические игры. Патрушев, ФСБ и ФСО остаются последними, но все же достаточно сильными козырями в рукаве вероломного политического игрока. Он снова пошел на все или ничего. Пока за геополитическим столом ему сопутствовала удача. Но так не может быть вечно. Одна неверная ставка – и полный политический крах.

Александр Левченко, obozrevatel.com

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