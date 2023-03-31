«Я вызываю милицию, и ни один человек отсюда не выйдет» 6 31.03.2023, 11:08

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В минских секонд-хендах происходят странные вещи.

Уже несколько дней в Сети обсуждают серию видео, на которых толпа покупателей, большинство из которых – школьники, врывается в один из минских секонд-хендов.

Сайт CityDog.io поговорил с очевидцами и узнал подробности происходящего на видео, которое за два дня собрало больше полумиллиона просмотров в TikTok.

Что происходит?

В кадре запечатлены первые несколько минут открытия одного из минских секонд-хендов. У двери стоит толпа людей, больше половины из которых – школьники. Как только двери магазина открываются, подростки, расталкивая детей, пенсионеров и друг друга, штурмуют торговую точку.

Через стеклянные стены и дверь видно, что толпа почти разносит магазин, опрокидывая товар на пол и теряя собственную обувь. Заканчивается видос угрозами продавца на повышенных тонах: «Я сейчас вызываю милицию, и ни один человек отсюда не выйдет».

Там такая дичь постоянно?

Как стало известно CityDog.io, на видео – секонд в ТЦ «Базис» (Рафиева, 64), принадлежащий крупнейшей сети «Мода Макс». Как рассказали нам очевидцы, такой кринжовый ажиотаж тут привычное дело во время привоза новой одежды.

По словам нашего собеседника Дениса (имя изменено), магазин пользуется популярностью у школьников и студентов, потому что именно тут можно купить фирменную одежду дорогих брендов в отличном состоянии (и даже новую), но относительно дешево.

– Но такой ажиотаж тут не всегда, – объясняет Денис. – Обычно на завоз приходят одни и те же люди, человек 20. И проходит открытие намного спокойнее. В этот раз все пошло не так из-за того, что начались школьные каникулы. И все подростки ринулись в день завоза штурмовать секонды.

С одной стороны, претензий к ним нет вообще. Школьники хотят заполучить брендовые вещи. Что тут такого? Интересно, что приходят чуть ли не всем классом. И тут начинаются проблемы: они не понимают, как себя вести в таких ситуациях. Не умеют себя контролировать, еще и в толпе одноклассников.

Наш собеседник отмечает, что к шопингу в дни привоза надо быть максимально готовым:

– Очереди в дни привоза есть всегда, просто надо понимать, как себя вести. Знаю по себе, что, когда стоишь первым, на тебя давят сзади, но устоять можно, все ок. В этот раз, когда на открытие пришла толпа школьников, они начали давить к дверям тех, кто стоял первым уже за 20 минут до открытия. Ты им объясняешь, что, мол, аккуратнее, все могут пострадать, но они не слышат.

Ситуация на Рафиева, насколько мне известно, ничем не закончилась. Сотрудники магазина действительно позвонили в милицию, но там им ответили: «Отпускайте покупателей».

Пользователи под видео делились, что в день, когда было снято видео, милиция действительно не приезжала, но некоторые участники «штурма» якобы получили травмы. Подтвердить или опровергнуть это мы тоже не можем.

Вот что говорят в сети «Мода Макс» по поводу инцидента

В комментарии CityDog.io представители сети «Мода Макс» выразили обеспокоенность и рассказали свое видение ситуации:

– В чем причина такого ажиотажа? Мы думаем, что это связано с началом каникул. Как правило, такие очереди создают молодые люди, у которых на этой неделе появилось свободное время. Для них это своего рода развлечение. Как мы решаем вопрос с толпой? Если мы видим, что ситуация становится небезопасной для покупателей, сотрудники магазина действительно могут вызвать милицию. Обычно этот ажиотаж спадает с началом учебных занятий.

У истории есть продолжение

Сегодня тот же пользователь опубликовал новый тикток. Действие происходит уже не на Рафиева, но сеть магазинов в кадре все та же. Подростки опять толпятся у дверей, однако само открытие происходит в присутствии силовиков в полном обмундировании: «С каждым днем все интереснее», – пишет автор видео.

Кстати, сеть «Мода Макс», достаточно часто попадается в подобных видео.

В TikTok даже есть целый профиль с видосами, как толпы покупателей «штурмуют» точки в день привозов. На аватарке лого «Мода Макс». Некоторые комментаторы даже предполагают, что это может быть часть «пиар-кампании сети».

При чем тут вообще подростки?

Если внимательнее пересмотреть все видео, то невооруженным глазом видно, что толпа почти всегда состоит из подростков, в основном из парней.

Как нам рассказали те, кто пару раз участвовал в таких «штурмах», все всегда происходит приблизительно по одному сценарию. Подростки влетают в магазин, быстро «шерстят» вешалки с товаром. Главный критерий отбора не столько состояние вещи, а бренд. Меряют редко, ведь вещи покупают не для себя, а на перепродажу.

И что, это выгодно?

Раз на раз не приходится. Но, как говорят наши собеседники, «на бренде можно поднять цену в 2–2,5 раза».

– Есть группы во «ВКонтакте», в инсте много, знаю. На Kufar.by тоже можно, но там нужно просить родителей или старших кого-то – совершеннолетних. Кстати, там не пишут прямо: купил на секонде. Чаще всего говорят, что привезли из-за границы, но вещь не подошла, обычно верят все.

Интересно, что недавно силовики заявили об уголовном деле: 16-летний парень купил в секонде худи за 40 руб., пришил к нему лейбл известного бренда и под видом лакшери-вещи продал через соцсети за 280 руб. Худи купил несовершеннолетний житель Осиповичей, который посчитал, что его обманули. В итоге в отношении минчанина возбуждено уголовное дело за мошенничество.

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