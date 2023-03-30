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В Беларуси стали охранять секонд-хенды после завоза новой одежды

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  • 30.03.2023, 12:01
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В Беларуси стали охранять секонд-хенды после завоза новой одежды

Видео необычных охранников завирусилось в Сети.

В Беларуси силовики начали сопровождать открытие магазинов секонд-хенда после обновления товаров. Видео необычных охранников опубликовали в Тиктоке, пишет «Зеркало».

Открытие секонд-хендов после завоза новой партии одежды в Беларуси часто сопровождается «штурмом», который устраивают покупатели. Возможно, именно это стало причиной сопровождения милицией открытия одного из таких магазинов. На видео видно, что два сотрудника силовых структур стоят у входа в магазин в полном обмундировании. В каком населенном пункте снято видео, не указано. 

@uumot 😋 с каждым днем все интереснее #завоз #завозсеконд #сек #сешка #шмотки #stoneisland #patagonia #look ♬ оригинальный звук - W1goss

На видео нередко попадают магазины сети «Мода Макс», где одежду продают на вес. Это магазины компании «Юнисейл», в прошлом году реорганизованной в «Юнисейл торг».

Среди нетерпеливых покупателей, как следует из постов в социальных сетях, много подростков и молодежи. «Вызывай милицию, все!» — говорит на одном из видео сотрудница секонда, которая открывает двери магазина. На другом видео эта же женщина заявляет: «Я вызываю милицию, отсюда никто не выйдет!»

@uumot #завоз #завозсеконд #сек #сешка #шмотки #stoneisland ♬ оригинальный звук - НЕУЗНАВАЕМЫЙ

При этом одной из женщин, которая стояла в очереди, приходится отойти в сторону от входа, чтобы не сбила толпа. «Бабулю жалко», — пишут в комментариях под видео.

«Чаще всего толпы людей бывают в дни завоза новых товаров, особенно если это выходные или каникулы. Для подростков это как будто развлечение», — рассказал «Зеркалу» один из постоянных покупателей магазинов одежды б/у.

@zavozer.by Сборище детей и быдланов @sebekstore @pripizdecha4000 #минск #модамакс #секондхенд #барыги #завоз #fyp ♬ Komarovo (DVRST Phonk Remix) - DVRST & Игорь Скляр & Atomic Heart

«Очередь иногда уже за час до открытия стоит», — написал другой покупатель.

@casual.lsk #модамакс #минск #завоз #drill @барыга @Петька ♬ Тесно - Aarne & BUSHIDO ZHO & ANIKV

Порой люди стоят в очереди даже на холоде и под снегом.

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