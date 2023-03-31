США заявили, что России не место в Совбезе ООН 5 31.03.2023, 11:22

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Американский постпред жестко высказалась в адрес российских дипломатов.

Россия не должна быть постоянным членом Совета Безопасности ООН, заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.

«Россия является постоянным членом Совбеза. Но быть им не должна из-за того, что она делает в Украине», - сказала Томас-Гринфилд.

Она добавила, впрочем, что Устав ООН не позволяет менять статус постоянных членов Совбеза - РФ, США, Франции, Великобритании и Китая, - каждый из которых имеет право вето. Помимо этого, в совет на ротационной основе входят 10 непостоянных членов.

С 1 апреля Россия на месяц станет председателем Совбеза, а ее постпред - Василий Небензя - получит полномочия созывать, открывать и вести заседания; подписывать принятые Совбезом документы. Российские дипломаты получат контроль над постоянными комитетами Совбеза.

По словам Томас-Гринфилд, США надеются, что российские дипломаты будут вести себя «профессионально», хотя и сомневаются в этом.

«Мы ожидаем, что они будут искать возможности продвинуть свою кампанию дезинформации против Украины, США и всех наших союзников», - сказала она.

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