«Несколько лет он мне снился, а сейчас я его покупаю за 1 евро» 16 31.03.2023, 12:14

7,168

Белоруска станет владелицей целого замка в Тоскане.

Минчанка Наталья Маковик завершает сделку по покупке собственного замка в Тоскане и вскоре будет проводить там реконструкцию, пишет citydog.io.

Наталья – основательница и руководительница Академии замковедения. Это первое в мире учебное заведение для владельцев исторической недвижимости, которым помогают монетизировать свое поместье.

У Натальи был опыт владения несколькими замками. Их покупка всегда происходила достаточно спонтанно: замки стоили буквально несколько центов, поэтому оформить их не составляло труда. И вот у нее появился новый «питомец».

О поиске замка мечты из своего сна: «Нашла его в Тоскане»

– Время от времени у меня повторялся один сон: я поднимаюсь по дороге с таким особенным изгибом, будто бы иду по серпантину. Затем иду к холму, подхожу к кованым воротам. В другом сне я словно выхожу за ограду и спускаюсь куда-то по той же самой дороге. Помню удивительное ощущение своего родного места, которое всегда возникало после этих сновидений.

За всю свою карьеру я объездила много замков, но так и смогла найти дворец из своего сна. Так было до прошлого лета, когда муж на день рождения предложил уехать в отпуск и попутешествовать по Италии. И вот мы на месяц всей семьей поехали кататься на машине по стране, останавливаясь в красивых местах у моря. В общем, это было обычное туристическое путешествие.

Конечно, перед тем как поехать в Италию, я задумалась, что было бы неплохо взглянуть на парочку замков: не в качестве бизнеса, а просто посмотреть ради интереса. Тогда я и наткнулась на фото каких-то развалин, но почему-то именно на этом снимке у меня екнуло сердце, и я загорелась идеей увидеть его своими глазами.

Замок называется Монтепешини (Монтепещини) и находится в Тоскане.

Помню свое первое «свидание» с замком: вечером, за день до прогулки к нему, не могла заснуть. На следующее утро мы всей семьей подъехали к нему, пробирались через дырку в заборе, потому что другие дороги заросли крапивой и бурьяном, а посмотреть вблизи на сказочный дом хотелось.

Несмотря на то что замок был в аварийном состоянии, я сразу поняла, что это именно то, что мне так часто снилось.

«Договариваться о покупке замка мне помогал архитектор дома Gucci»

– Когда я летом впервые увидела свой замок, мне сразу же захотелось поскорее связаться с властями и начать переговоры о его выкупе. Это было сложно, так как на тот момент он не был выставлен на продажу.

Именно поэтому мне нужна была помощь людей, которые бы могли рекомендовать меня местным властям. Желательно, чтобы это был человек из архитектурного мира или из области охраны памятников. Мне каким-то образом нужно было найти контакты такого эксперта в Италии.

Было сложно еще и потому, что я занималась поисками в августе: в этот месяц практически никто в Италии не работает, все уезжают на море, и связаться с кем-либо просто невозможно. Я даже попросила своих знакомых итальянцев, писательницу и архитектора, достучаться до местных властей, но и у них ничего не получилось.

В итоге я отчаялась и просто купила билеты во Флоренцию из Праги, где находилась на тот момент, и решила, что буду сама стучаться во все двери.

Для этих целей нужен был переводчик итальянского: в итальянской деревне со мной вряд ли стали бы говорить по-английски. Знакомые порекомендовали одного человека. Уже после общения с ним оказалось, что он работает архитектором в модном доме Gucci.

Впоследствии он познакомил меня со своим другом-адвокатом, и мы втроем пытались договориться о покупке моего замка.

О состоянии замка на данный момент: «Пока что там руины, и мы собираем команду для помощи в восстановлении»

– На данный момент замок в очень плохом состоянии. У меня была идея набрать волонтеров на его восстановление еще летом, но я отложила идею, и сейчас идет этап архитектурного исследования самого памятника.

Это большая часть работы: нужно определить, какие части замка можно спасти, а какие нужно законсервировать. Параллельно проходит изучение архивов, чтобы отыскать все описания того, как замок выглядел снаружи и внутри. Это необходимо, чтобы максимально точно восстановить хотя бы самые главные торжественные покои.

Впереди предстоит еще много всего: провести геодезическое исследование, например. В нескольких километрах от замка есть горячие источники, которые излечивают болезни суставов. Это культовое место, куда приезжают люди со всей страны. Мы хотим узнать, есть ли этот термальный источник под нашим замком. Если да, то можно будет создать спа-комплекс прямо в номерах.

Важно понимать, что сделка все еще не завершена. Я покупаю этот замок за символическую сумму в один евро. На уровне правительства утверждено, что взамен мне нужно будет восстановить этот исторический памятник. Именно поэтому мне нужно так много думать о монетизации замка.

Я уже сейчас задумываюсь над тем, как зарабатывать на нем деньги. Это нужно для того, чтобы в процессе были средства на его полное восстановление. Это сложно, но интересно.

О будущем замка: «Здесь будет Хогвартс для взрослых»

– Моя модель монетизации замков – зарабатывать нужно еще до того, как дворец полностью восстановится. После полной реконструкции я планирую открыть внутри отель и ресторан с большим количеством дегустационных и торжественных залов. Это будет уровень пяти звезд, где клиенты будут людьми уровня списка Forbes.

В замке будут проходить разные мастер-классы, можно будет научиться виноделию или созданию оливкового масла. Будет много локальных тосканских развлечений. Эту концепцию я называю «искусство полного релакса».

Думаю, получится эдакое «место трансформации» для состоятельных людей старше 40 лет, которые проходят этап кризиса среднего возраста и снова ищут себя. Это однозначно будет проект, который будет погружать человека в тосканскую романтику и полностью менять его жизнь к лучшему.

Я бы назвала это место Хогвартсом для взрослых. Это уже готовый и понятный концепт, с которым мы работаем. Несмотря на то, что над замком нужно еще очень много трудиться, я уже жду делегацию из нескольких международных престижных свадебных агентств и представителей из fashion-мира. Последние готовы приехать и устраивать модные показы прямо на фоне руин дворца.

Возможно, мы еще проведем несколько аукционов. Я принципиально намерена работать с лакшери-аудиторией, несмотря на то, что пока что у меня есть только развалины. Думаю, привлечь внимание к состоянию архитектурного наследия хорошо для любого бренда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».