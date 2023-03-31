закрыть
31 марта 2023, пятница, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Бахмутом «Волки Да Винчи» разгромили россиян трофейной гаубицей

1
  • 31.03.2023, 12:40
  • 1,000
Под Бахмутом «Волки Да Винчи» разгромили россиян трофейной гаубицей

Оккупантов уничтожили ударом из орудия «Мста-Б».

Бойцы батальона «Волки Да Винчи» показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом. Они бьют по врагу, в частности, из трофейной гаубицы «Мста-Б».

Об этом сообщает пресс-служба батальона.

«Цена нашей свободы - это кровь пехоты и пот артиллерии. Под Бахмутом пушкари батальона «Волки Да Винчи» 67 ОМБр ДУК уничтожают врага из трофейной гаубицы Мста-Б», - написали бойцы и опубликовали репортаж с передовых позиций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко