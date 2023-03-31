Под Бахмутом «Волки Да Винчи» разгромили россиян трофейной гаубицей 1 31.03.2023, 12:40

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Оккупантов уничтожили ударом из орудия «Мста-Б».

Бойцы батальона «Волки Да Винчи» показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом. Они бьют по врагу, в частности, из трофейной гаубицы «Мста-Б».

Об этом сообщает пресс-служба батальона.

«Цена нашей свободы - это кровь пехоты и пот артиллерии. Под Бахмутом пушкари батальона «Волки Да Винчи» 67 ОМБр ДУК уничтожают врага из трофейной гаубицы Мста-Б», - написали бойцы и опубликовали репортаж с передовых позиций.

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