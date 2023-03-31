ГУР: «Большое наступление» обернулось для России пшиком 31.03.2023, 13:09

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Украинской разведке стало известно, какие ресурсы остались у армии РФ.

Анонсированное зимой «большое наступление» россиян провалилось. Однако у врага еще есть ресурсы, чтобы продолжать войну в 2023 году. Может хватить даже на 2024 год.

Российская армия оказалась неспособной вести стратегические наступательные операции. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

«Анонсированное пропагандой на протяжении нескольких месяцев так называемое «большое наступление», – заявил Черняк.

Оккупанты не получили ни одного значимого результата. Тем не менее они пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако наши разведданные позволяют ВСУ осуществлять контрмеры и наносить оккупантам максимальные потери.

Россияне еще могут воевать

Однако Черняк предупредил, что с такой интенсивностью боевых действий, как сейчас, у россиян хватит ресурсов на ведение конвенционной войны в 2023 и, возможно, в 2024 году.

Чтобы государство-агрессор испытывало критические трудности, нужно усилить санкционное давление. Хотя влияние санкций даже сейчас очень ощутимо. Оккупанты терпят наибольшие потери за все время войны, а их производство не способно компенсировать это из-за нехватки комплектующих.

По этой причине захватчики «расконсервируют» устаревшие советские танки и отправляют их в Украину. Также враг предпринимает отчаянные попытки найти вооружение «на стороне» – в Иране, например.

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