Рой дронов над Кремлем 2 31.03.2023, 13:26

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У ВСУ появились возможности достичь рубежей Москвы.

Беспилотные летательные аппараты все ближе подбираются к Москве и уже атакуют объекты инфраструктуры в Московской области. 20 марта беспилотник врезался в ЛЭП в подмосковном Щелкове. Еще один беспилотник упал, зацепившись за ветки деревьев, в Московской области в начале марта, неподалеку от объекта, принадлежащего «Газпрому». Очередной случай появления отечественного дрона был зафиксирован 28 марта. Житель деревни Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы нашел у железнодорожных путей обломки беспилотника, окрашенного в цвета флага Украины. Минобороны России заявляет, что эти БПЛА украинского производства.

Имеет ли Украина возможность запускать дроны собственного производства на Москву и когда это может случится, пишет «Апостроф».

Рой дронов

Украинская власть не подтверждала и не отрицала принадлежность Украине атаковавших Московскую область беспилотников. Но 29 марта Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал сенсационное заявление.

На своей странице в Twitter он написал, что ВСУ могут иметь ударные беспилотники с дальностью более 3 тысяч километров. Данилов назвал их «Украинский рой» имени Матиаса Руста и сопроводил публикацию фотографией самолета немецкого летчика Матиаса Руста, который в 1987 году, в День Пограничных войск СССР, пролетел более тысячи километров до Москвы, минуя системы ПВО СССР и приземлился на Красной площади.

Российские СМИ распространили эту новость от Данилова, отметив, что тот якобы намекает на вероятность диверсионных атак с помощью беспилотников в глубине российской территории. При этом российские пропаганда заявила, что РФ якобы обладает широкими возможностями ответа на диверсионные атаки с помощью дронов.

Возможность есть, но…

О том, вправду ли у Украины имеются дроны, о которых говорил Данилов, «Апострофу» пояснили эксперты.

«У Украины имеются возможности достичь рубежей Москвы беспилотниками собственного производства. Это не тайна», – сказал в комментарии «Апострофу» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Слова Коваленко подтвердил и директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Теоретически такие возможности у Украины есть. Только на производство самих беспилотников нет денег, - подчеркивает эксперт, - Если будут средства и возможность развернуть производство БПЛА с дальностью полета в 3 тыс км, то Украина это сделает».

«Дело в том, что в Украине производить такие дроны небезопасно, поскольку производство может быть уничтожено российской ракетой. А вот наладить его в одной из стран ЕС вполне можно», - отметил эксперт.

Поэтому заявление Алексея Данилова Сунгуровский считает фантазией. «Это эмоциональное заявление и обстреливать из дронов Москву мы, конечно же, не будем. Другое дело, военные объекты, расположенные вокруг Москвы», - отметил эксперт.

Заявление Данилова о рое украинских дронов на Москву было сделано, как психологическая атака, считает Александр Коваленко, и оно было согласовано с военным руководством.

«Мы же видим, что возле Москвы происходят всякие инциденты с БПЛА. У страха глаза велики и теперь любое происшествие российские власти будут связывать с атакой украинских дронов», - отметил Коваленко.

Проходной двор

В том, что атака украинских дронов на Москву будет успешной Александр Коваленко не сомневается.

«У них проблемы с ПВО. Для перехвата малогабаритных объектов, например, БПЛА, применяются комплексы малого радиуса действия, - поясняет эксперт, - Из современных комплексов у россиян есть ЗРК Торм-М2 и ЗРПК Панцирь-С1. ЗРК Тор-М2 (эффективный радиус охвата 12 км), произведено – 132 ед. ЗРПК Панцирь-С1 (эффективный радиус охвата 15 км) произведено – 116 единиц. Но большинство подобных комплексов россияне используют в Украине для прикрытия своих войск, тем самым оголяя города. Кроме того, на фронте такие комплексы уже либо уничтожены, либо повреждены. А производить их они уже не могут».

По словам Александра Коваленко, под Москвой для наших БПЛА сейчас проходной двор и россияне об этом знают, а потому после слов Данилова будут сильно нервничать.

«Повышение нервозности врага – это хорошо», - резюмировал эксперт.

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