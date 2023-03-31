Как очистить сковородку от нагара

Как очистить сковородку от нагара1
- 31.03.2023, 20:59
Полезный лайфхак с рисом.
Хозяйки дали советы, как очистить от толстого слоя нагара сковородку. Благодаря этому способу это удастся сделать с первого раза.
Об этом сообщает «Апостроф».
Очень часто в процессе очищения можно столкнуться с рядом трудностей. В частности, если использовать для достижения этой цели химические средства, то высока вероятность надышаться вредными испарениями или повредить кожу рук.
Если пользоваться скребком, то вполне возможно, что кухонная утварь испортится и продукты начнут прилипать к такой сковороде.
Средство для очистки
Сообразительные хозяйки нашли новый метод. Это можно легко сделать с помощью рисовой крупы.
Так, рис можно использовать не только для приготовления, но и для очистки сковородок.
Метод подходит для эмалированной и алюминиевой посуды.
Способ борьбы с нагаром:
в сковороду насыпьте горсть риса;
залейте стаканом воды, чтобы жидкость покрывала всю подгоревшую область;
поставьте посуду на огонь, пока крупинки не станут мягкими;
после чего плиту можно выключить;
дождитесь, пока смесь остынет;
деревянной лопаткой избавьтесь от нагара.