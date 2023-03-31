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Как очистить сковородку от нагара

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  • 31.03.2023, 20:59
Как очистить сковородку от нагара

Полезный лайфхак с рисом.

Хозяйки дали советы, как очистить от толстого слоя нагара сковородку. Благодаря этому способу это удастся сделать с первого раза.

Об этом сообщает «Апостроф».

Очень часто в процессе очищения можно столкнуться с рядом трудностей. В частности, если использовать для достижения этой цели химические средства, то высока вероятность надышаться вредными испарениями или повредить кожу рук.

Если пользоваться скребком, то вполне возможно, что кухонная утварь испортится и продукты начнут прилипать к такой сковороде.

Средство для очистки

Сообразительные хозяйки нашли новый метод. Это можно легко сделать с помощью рисовой крупы.

Так, рис можно использовать не только для приготовления, но и для очистки сковородок.

Метод подходит для эмалированной и алюминиевой посуды.

Способ борьбы с нагаром:

в сковороду насыпьте горсть риса;

залейте стаканом воды, чтобы жидкость покрывала всю подгоревшую область;

поставьте посуду на огонь, пока крупинки не станут мягкими;

после чего плиту можно выключить;

дождитесь, пока смесь остынет;

деревянной лопаткой избавьтесь от нагара.

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