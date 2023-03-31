Нидерланды передали Украине 11 собак-саперов 31.03.2023, 21:09

Все они прошли обучение по поиску взрывчатки.

Полиция Киевской области приняла в пятницу 11 собак, которые прошли в Нидерландах обучение по поиску взрывчатки.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в сообщении полиции в Facebook.

Правоохранители Киевщины приняли в кинологический центр девять бельгийских овчарок малинуа и две немецкие овчарки.

«Все они прошли отбор и начальный курс тренировки в кинологическом центре Police Dogs Centre в Нидерландах по направлению «поиск взрывчатых веществ и оружия», - отмечается в сообщении.

Собак после дополнительного обучения будут привлекать к спецоперациям в Киевской области, а также на прифронтовых территориях для помощи в разминировании, выявлении незаконного перемещения и хранения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Овчарок передали из Нидерландов при содействии фонда Говарда Баффета, который ранее передал кинологам Киевщины четыре специализированных автомобиля для перевозки служебных собак.

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