Лукашенко пообещал «разобраться» со второй ракеткой мира
- 31.03.2023, 21:39
- 1,840
Диктатор недоволен шестью двойными ошибками белорусской теннисистки на турнире в Майами.
Александр Лукашенко во время обращения к народу и «парламенту» набросился на вторую ракетку мира Арину Соболенко за последние поражения.
«Выиграла турнир [Australian Open], победив в финале Рыбакину. Недавно проиграла Рыбакиной в финале. Вчера в четвертьфинале кому-то в Майами проиграла. Мы это все знаем. Чего проиграла, шесть двойных ошибок сделала, вообще в корт мало попадала. Я еще с ней буду разбираться по этому поводу», — заявил Лукашенко.
В январе Соболенко впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В финальном матче в Австралии она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 4:6, 6:3, 6:4.
В марте Соболенко дошла до финала престижного турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, где на этот раз уступила Рыбакиной — 6:7 (11:13), 4:6. А на этой неделе на турнире в Майами белоруска неожиданно уступила в 1/4 финала 32-летней румынке Соране Кырсте, 74-й ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6.