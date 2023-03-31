Лукашенко пообещал «разобраться» со второй ракеткой мира 31.03.2023, 21:39

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Арина Соболенко

Диктатор недоволен шестью двойными ошибками белорусской теннисистки на турнире в Майами.

Александр Лукашенко во время обращения к народу и «парламенту» набросился на вторую ракетку мира Арину Соболенко за последние поражения.

«Выиграла турнир [Australian Open], победив в финале Рыбакину. Недавно проиграла Рыбакиной в финале. Вчера в четвертьфинале кому-то в Майами проиграла. Мы это все знаем. Чего проиграла, шесть двойных ошибок сделала, вообще в корт мало попадала. Я еще с ней буду разбираться по этому поводу», — заявил Лукашенко.

В январе Соболенко впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В финальном матче в Австралии она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

В марте Соболенко дошла до финала престижного турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, где на этот раз уступила Рыбакиной — 6:7 (11:13), 4:6. А на этой неделе на турнире в Майами белоруска неожиданно уступила в 1/4 финала 32-летней румынке Соране Кырсте, 74-й ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6.

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