Трамп предстанет перед судом в Нью-Йорке 4 апреля 3 31.03.2023, 21:50

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Дональд Трамп

На него не будут надевать наручники.

45-й президент США Дональд Трамп, как ожидается, предстанет перед судом Манхэттена 4 апреля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в пятницу, 31 марта.

По данным CNN, на выходных Трамп останется в своем поместье в Мар-а-Лаго, а в понедельник отправится в Нью-Йорк. На него не будут надевать наручники, он будет окружен вооруженными федеральными агентами для защиты. У Трампа возьмут отпечатки пальцев и сделают фото для личного дела.

Ранее The Guardian сообщала, что Трамп хотел появиться в суде в наручниках.

30 марта суд присяжных в Нью-Йорке проголосовал за выдвижение уголовных обвинений Трампу. По данным CNN, ему предъявлены обвинения по более чем 30 пунктам, связанные с финансовыми и бизнес-махинациями.

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тысяч за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, с которой у Трампа был роман. Соглашения достигли перед президентскими выборами 2016 года. Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.

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