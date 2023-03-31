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Италия первой в мире запретила доступ к ChatGPT

  • 31.03.2023, 22:09
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Италия первой в мире запретила доступ к ChatGPT

Из-за утечки данных.

В Италии запретили доступ к чат-боту СhatGPT после утечки, которую допустил искусственный интеллект, разработанный OpenAI. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Национального управления по защите персональных данных.

В результате сбоя в нейросети пользователи могли видеть чужие сообщения, фамилии, е-мейлы и платежную информацию платных подписчиков сервиса.

Итальянский регулятор заявил, что у OpenAI нет правовой основы, оправдывающей массовый сбор и хранение персональных данных.

Кроме того, регулятор обеспокоен отсутствием фильтра для проверки возраста пользователей, что подвергает несовершеннолетних риску получить ответы, абсолютно не соответствующие их уровню развития.

У компании OpenAI есть 20 дней, чтобы отреагировать на решение властей Италии. Если она этого не сделает, ей грозит штраф в размере 4% годового оборота или 20 миллионов евро в зависимости от того, что окажется большим.

Италия стала первой страной в мире, где запрещен доступ к чат-боту.

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