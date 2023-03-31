Гиркин о Лукашенко: Этот самовлюбленный остолоп сейчас в панике 6 31.03.2023, 23:01

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Игорь Стрелков-Гиркин

Диктатор осознает всю глубину военного и экономического кризиса, накрывающего РФ и вместе с ней Беларусь.

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин считает, что очередной призыв к перемирию от Лукашенко — демонстрация паники.

«Лукашенко снова во всей красе со своими призывами к «перемирию без условий». Еще немного, и договорится до бессмертной формулировки т. Троцкого (Бронштейна) — «Ни мира, ни войны, а армию — распустить!»

Нисколько не сомневаюсь, что этот самовлюбленный остолоп сейчас в «легкой (легкой ли?) панике» — ведь даже его куриных мозгов достаточно, чтобы осознавать всю глубину военного и экономического кризиса, накрывающего РФ и вместе с ней Беларусь», - пишет Гиркин.

Он напомнил, что в Кремле отказываются признавать реалии войны и продолжают настаивать на том, что планы «СВО» выполнены и даже перевыполнены с опережением графика.

«П.С. К сожалению, не могу в открытом режиме поделиться некоторыми известиями с фронта», - намекнул он на очередной «отрицательный успех» армии РФ.

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