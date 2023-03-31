Гиркин о Лукашенко: Этот самовлюбленный остолоп сейчас в панике

Гиркин о Лукашенко: Этот самовлюбленный остолоп сейчас в панике6
- 31.03.2023, 23:01
- 4,566
Диктатор осознает всю глубину военного и экономического кризиса, накрывающего РФ и вместе с ней Беларусь.
Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин считает, что очередной призыв к перемирию от Лукашенко — демонстрация паники.
«Лукашенко снова во всей красе со своими призывами к «перемирию без условий». Еще немного, и договорится до бессмертной формулировки т. Троцкого (Бронштейна) — «Ни мира, ни войны, а армию — распустить!»
Нисколько не сомневаюсь, что этот самовлюбленный остолоп сейчас в «легкой (легкой ли?) панике» — ведь даже его куриных мозгов достаточно, чтобы осознавать всю глубину военного и экономического кризиса, накрывающего РФ и вместе с ней Беларусь», - пишет Гиркин.
Он напомнил, что в Кремле отказываются признавать реалии войны и продолжают настаивать на том, что планы «СВО» выполнены и даже перевыполнены с опережением графика.
«П.С. К сожалению, не могу в открытом режиме поделиться некоторыми известиями с фронта», - намекнул он на очередной «отрицательный успех» армии РФ.