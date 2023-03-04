Названы продукты, которые могут продлить жизнь на 20% 4.03.2023, 19:09

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Они активируют «ген долголетия».

Лосось, креветки, криль, крабы, омары, другие рыбы и морские ракообразные, окрашенные в красно-оранжевые оттенки, своим красивым цветом обязаны пигменту астаксантину. Этот пигмент вырабатывают обитающие в соленой воде микроскопические водоросли, которыми питаются морские обитатели.

Астаксантин является мощным антиоксидантом, то есть обладает способностью защищать клетки от повреждения свободными молекулами кислорода. Как показывают исследования, благодаря этому своему свойству астаксантин предотвращает старение мозга и даже продлевает жизнь, правда, пока только у нематод. Этих гельминтов ученые кормили пищей с высоким содержанием масла криля, и срок жизни первичноротых увеличился на 20%.

Чем полезен астаксантин

Ученые не исключают, что антиоксидант повышает активность гена FOXO3, один из вариантов которого связывают с долголетием. Кроме того, астаксантин обладает антираковыми свойствами, улучшает состояние кожи, полезен для сердца, сосудов и зрения.

Где содержится астаксантин

Максимальное количество антиоксиданта содержится в панцирях морских ракообразных, в частности, креветок. Стоит учитывать, при кулинарной обработке или высушивании уровень астаксантина снижается, предупреждают специалисты.

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