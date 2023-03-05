«Атлант» опустил плечи 5 Артем Черников

5.03.2023, 15:43

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Минский завод холодильников на грани банкротства.

Минский завод «Атлант» - это крупное промышленное предприятие, которое специализируется на производстве бытовой техники. Однако, несмотря на свою значительную мощность и опыт работы, завод столкнулся с рядом проблем, которые серьезно подорвали его позиции на рынке.

Одной из основных проблем, с которой столкнулся «Атлант», является тот факт, что большинство своей продукции он отправляет на экспорт в РФ, которая является основным рынком сбыта бытовой техники для Беларуси. На нее приходится большая часть экспорта этого сектора, целых 80%. Однако такая зависимость от одного рынка сбыта всегда была серьезной угрозой для стабильности предприятия в случае каких-либо изменений в политической или экономической обстановке.

В 2004 году на завод «Атлант» повесили еще одно серьезное бремя - убыточное сельхозпредприятие «Шапчицы-Агро» было переведено на него в рамках программы финансового оздоровления сельхозорганизаций. Рентабельность колхоза составляла минус 13%, а на работу туда привлекались осужденных, что только ухудшило финансовые показателях «Атланта».

Но всегда был запас до полного погружения на дно. Так случилось в 2014 году, когда «Атлант» стал самым убыточным белорусским предприятием. В тот год рынок крупной бытовой техники в Беларуси и России просел на 40%. Из-за девальвации завод потерял 110 миллионов рублей. Восстановиться при хорошем раскладе рассчитывали к 2020 году, однако финансовые трудности предприятия только увеличивались. А после 2020 года крах предприятия стал виден невооруженным глазом.

Не миновала завод и одна из основных проблем Беларуси - коррупция и откаты через Россию, с которой столкнулся и «Атлант». Директора станкостроительного завода, который находится в Барановичах, и начальника бюро коммерческого отдела задержали за взятку. От милиции директор пытался скрыться в туалете своего кабинета и смыть деньги в унитаз. Взятку он получил от челябинской фирмы. По информации милиции, это был откат за то, что фирме достались договора на поставку металлоизделий из России.

Кроме того, предпочтения населения нашей страны также оказывают влияние на деятельность завода. Белорусы предпочитают покупать западную технику, что приводит к снижению спроса на продукцию завода «Атлант». Если в 2016 году доля отечественных холодильников, купленных белорусами, составляла 64%, то в прошлом году она снизилась до 35%. То же самое происходит и со стиральными машинами - доля белорусских среди проданных снизилась с 30% до 15%.

Эта ситуация на заводе холодильников является лишь одним из тысячи примеров проблем, с которыми сталкивается экономика лукашистов в настоящее время. А остановка производства на Минском заводе холодильников со следующей недели и неопределенность с выплатой зарплаты - ничто иное как следствие деятельности недоучек и прихлебателей режима. Ситуация на заводе свидетельствует о серьезных экономических проблемах в стране, связанных с нестабильностью и серьезным падением экономики. Полная зависимость от экономики России и санкции, введенные Западом, сделали из белорусских заводов «громил на последнем гвозде».

В случае победы демократических сил в Беларуси и установления стабильной политической ситуации, экономика страны должна восстановиться. Для этого необходимо провести серьезные реформы в экономике и управлении предприятиями.

Одним из ключевых моментов является диверсификация экспорта. Сейчас большая часть белорусского экспорта приходится на нефтепродукты и удобрения, что делает экономику уязвимой к колебаниям мировых цен на эти товары. Также важно назначить на руководящие должности настоящих профессионалов с успешным опытом управления крупными предприятиями. Они смогут внести необходимые изменения в работу предприятий, повысить эффективность производства и наладить сотрудничество с мировыми партнерами.

Только тогда экономика страны сможет действительно процветать, а белорусские предприятия смогут обеспечить достойную зарплату своим работникам.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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