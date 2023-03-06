Новая технология может выявить все скрытые проблемы вашего автомобиля 4 6.03.2023, 9:46

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иллюстрационное фото

Она записывает рабочие шумы машины, а затем их анализирует.

В настоящее время разрабатываемый одноименным стартапом из штата Делавэр, V2M состоит из двух электроакустических сенсорных модулей, расположенных спереди и сзади автомобиля, а также блока управления, расположенного посередине, пишет techinsider.

Используя это оборудование, система непрерывно отслеживает и записывает рабочие шумы автомобиля. Аналоговые записи преобразуются в цифровые сигналы, которые передаются на онлайн-сервер для анализа алгоритмами на основе искусственного интеллекта. При обнаружении каких-либо проблем владелец автомобиля и / или его механик получают уведомление через приложение и онлайн-приборную панель.

Предупреждения также могут быть отправлены в существующую бортовую диагностическую систему автомобиля, производителям транспортных средств и операторам автопарка. В любом случае идея заключается в том, чтобы как можно скорее выполнить необходимое техническое обслуживание авто, прежде чем ему потребуется более масштабный ремонт.

Помимо прочего, система в настоящее время может определять звуки проблемных колесных подшипников; шарнирах равных угловых скоростей и других агрегатов. Дизайнеры сейчас работают над идентификацией звуков, связанных с проблемами подвески.

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