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Видеофакт: Фура стеной перегородила все полосы МКАД

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  • 6.03.2023, 11:02
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Видеофакт: Фура стеной перегородила все полосы МКАД

Водителям оставалось надеяться на тормоза.

Читатель прислал Onlíner видео: 24 февраля, Минская кольцевая автомобильная дорога (МКАД). Погода сложная: снег. Вдруг у автопоезда, который двигался по крайней правой полосе, что-то пошло не так. И фуру развернуло, она стеной перекрыла все полосы поперек. Водителям, которые двигались следом, оставалось уповать только на тормоза.

Из того, что удалось выяснить: по всей видимости, ДТП случилось в районе 50-го км внешнего кольца МКАД, в районе «Автоидеи». ГАИ сообщала в тот день о пробке от съезда на улицу Мирошниченко в направлении Долгиновского тракта.

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