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Российский журналист Познер впервые высказался о войне в Украине

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  • 6.03.2023, 12:19
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Российский журналист Познер впервые высказался о войне в Украине
Владимир Познер

Телеведущий во многом поддержал тезисы российской пропаганды.

Российский телеведущий Владимир Познер впервые высказался о войне в Украине. Известный журналист во многом поддержал нарративы российской пропаганды.

Несколько тезисов Познера на конференции Ubiquity University:

— Я тут недавно был в Штатах, где у меня есть близкие друзья-интеллектуалы из местных либеральных кругов. Так вот они абсолютно оболванены тем, что читают, слышат или видят по своему телевидению.

— Путин предупреждал Запад и конкретно США, чтобы они гарантировали, что Украина не войдет в НАТО, а они щелкали медведя по носу несколько раз, надеясь, что он попадет в ловушку, именуемую Украиной.

— Важной причиной действий Путина является то, что он не хочет, чтобы Украина вступила в НАТО.

— Согласен ли я с Путиным, не имеет значения. Важны факты. Но я считаю, что мяч на стороне США, потому что Зеленский зависит на 100% от США.

Познер высказался и о пропаганде в РФ. Он заявил, что «пропагандисты будут гореть в аду». Однако многие из тезисов журналиста также хорошо укладываются в канву роспропаганды.

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