Российский военный выстрелил из гранатомета по жилому массиву в Ростовской области 6.03.2023, 14:52

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Причиной инцидента стала якобы «ошибка» солдата.

В России солдат выстрелил из ручного противотанкового гранатомета, угодив в жилой массив в Гуково Ростовской области, информирует телеграм-канал «ASTRA».

Издание пишет, что причиной инцидента стала якобы «ошибка» российского военного, при этом информация о разрушениях и возможных жертвах не сообщается, возможно, по причине того, что носит засекреченный характер. Личность «отличившегося» военного тоже не разглашается.

«Солдат, находясь в пункте временной дислокации, совершил неконтролируемый выстрел из РПГ-22, что и послужило причиной взрыва. По предварительным данным, никто не пострадал», - так пишут авторы канала.

В свою очередь, в Минобороны РФ взрыв в Гуково вообще никак не прокомментировали, сделав вид, что подобного происшествия вообще не было.

Мэр Гуково Евгений Гриненко окрестил части снаряда, упавшие в городе, «осколками неизвестного происхождения».

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