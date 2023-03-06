Российский военный выстрелил из гранатомета по жилому массиву в Ростовской области
- 6.03.2023, 14:52
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Причиной инцидента стала якобы «ошибка» солдата.
В России солдат выстрелил из ручного противотанкового гранатомета, угодив в жилой массив в Гуково Ростовской области, информирует телеграм-канал «ASTRA».
Издание пишет, что причиной инцидента стала якобы «ошибка» российского военного, при этом информация о разрушениях и возможных жертвах не сообщается, возможно, по причине того, что носит засекреченный характер. Личность «отличившегося» военного тоже не разглашается.
«Солдат, находясь в пункте временной дислокации, совершил неконтролируемый выстрел из РПГ-22, что и послужило причиной взрыва. По предварительным данным, никто не пострадал», - так пишут авторы канала.
В свою очередь, в Минобороны РФ взрыв в Гуково вообще никак не прокомментировали, сделав вид, что подобного происшествия вообще не было.
Мэр Гуково Евгений Гриненко окрестил части снаряда, упавшие в городе, «осколками неизвестного происхождения».