Продажи легковых авто в Беларуси рухнули на 70% 7.03.2023, 10:13

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Покупка машины стала роскошью для белорусов.

За минувший февраль в Беларуси продали 945 легковых автомобилей — на 69,45% меньше, чем в том же месяце 2022 года (3.093).

Об этом сообщает «Позiрк» со ссылкой на Белорусскую автомобильную ассоциацию.

Всего за январь-февраль в стране продали 1.701 легковой автомобиль, что на 68,3% меньше, чем за аналогичный период 2022-го (5.363).

С июня 2022 года неизменным лидером продаж является Geely. В феврале продали 658 авто этой марки, на втором месте — Lada, третьем — Audi (количественные показатели российского и немецкого брендов не сообщаются).

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