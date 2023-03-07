Продажи легковых авто в Беларуси рухнули на 70%
- 7.03.2023, 10:13
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Покупка машины стала роскошью для белорусов.
За минувший февраль в Беларуси продали 945 легковых автомобилей — на 69,45% меньше, чем в том же месяце 2022 года (3.093).
Об этом сообщает «Позiрк» со ссылкой на Белорусскую автомобильную ассоциацию.
Всего за январь-февраль в стране продали 1.701 легковой автомобиль, что на 68,3% меньше, чем за аналогичный период 2022-го (5.363).
С июня 2022 года неизменным лидером продаж является Geely. В феврале продали 658 авто этой марки, на втором месте — Lada, третьем — Audi (количественные показатели российского и немецкого брендов не сообщаются).