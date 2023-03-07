Амбиции закончились 2 Телеграм-канал «Мой друг Доллар»

7.03.2023, 12:14

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С «путиномикой» происходят нехорошие вещи.

В свое время экономическую политику Рональда Рейгана называли «рейганомикой». Российскую экономическую политику можно называть по имени главы государства - «путиномикой». Это своеобразная модель.

Если говорить упрощенно, то российская экономика контролируется тремя группами собственников: «олигархи» (основавших свой бизнес в 90-е на обломках государства), «закадычные друзья» (получившие свой бизнес на связях с великим геополитиком за последнюю четверть века), «новые предприниматели» (построившие свой бизнес самостоятельно, в том числе на основе новых технологий).

Пример последнего рода – компания «Яндекс».

Новейшая экономическая история России показывает, что в стране, где власть слита с собственностью, рано или поздно созданные здоровые бизнесы деградируют. «Путиномика» - это кислотная среда, в которой здоровому экономическому организму тяжело выжить. Похождения «Яндекса - убедительное тому подтверждение.

Последние новости о «Яндексе» поразительны. В отношении частной компании обсуждается странная схема.

«Возможный сценарий» таков: голландская Yandex N.V. учредит российскую структуру, в которой будет владеть 100%. Управлять российским «Яндексом» на протяжении 5 лет будет фонд менеджеров. В нем, в частности, будет находиться бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кто это такой? Что за видный бизнесмен? Какой у него опыт работы в бизнесе? В технологичной компании?

Следующий этап - продажа 51% российского «Яндекса» инвесторам остальные 49% сохранит Yandex N.V. Кто же «инвесторы»? 20 российских миллиардеров, среди которых «менеджмент» видит Алекперова, Керимова, Потанина и других.

Интересно, они об этом знают? Им это нужно? Если «государство» на них не нажмет? И что из себя будет представлять «Яндекс», откуда его нидерландские владельцы забрали «беспилотники, облачные технологии, образовательный «Яндекс Практикум» и проект разметки данных «Толока». Компанию по доставке, вроде Озона? Не похож будет российский «Яндекс» на передовую технологическую компанию, которой он был раньше.

Но ведь сможет компания существовать? Вполне возможно. Это вообще принцип сегодняшних руководителей – раз живет, то и прекрасно. Амбиции закончились.

Но история с «Яндексом» лишний раз доказывает – «путиномика» не может конкурировать с передовыми экономиками мира, основанными на иных моделях. Будь то американская, европейская, китайская.

Раньше этот вывод делали на основании того, что главная черта российской экономики – поставка сырьевых товаров на мировые рынки. И надо «освободиться от сырьевой зависимости». Но проблема гораздо глубже и случай «Яндекса» показателен. Вот же – частная, передовая технологическая компания. И что с ней произошло? Проблема здесь не в структуре российской экономики, а в слиянии власти и собственности. Эта черта делает российскую экономическую модель неконкурентной.

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