В Барановичах сторож СТО пошел с боевым пистолетом на механика 3 7.03.2023, 13:47

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Разговор закончился дракой.

В Барановичах 66-летний сторож СТО при помощи пистолета хотел решить конфликт с механиком. Теперь его будут судить по двум статьям Уголовного кодекса, пишет газета «Наш край» со ссылкой на СК.

По данным следствия, у мужчины был затяжной конфликт с механиком станции. В конце февраля конфликт обострился, поэтому он взял боевой пистолет и решил разобраться с обидчиком. Днем 21 февраля с оружием, спрятанным за спиной, сторож пришел к своему оппоненту и начал разговор, который закончился дракой. Потерпевший, увидев пистолет, испугался и позвонил в милицию.

Сотрудники милиции задержали сторожа, а оружие и боеприпасы к нему изъяли. Эксперты установили, что пистолет боевой и на момент совершения преступления был заряжен.

Сам мужчина рассказал, что оружие нашел в лесу около 20 лет назад и спрятал его у себя в сарае, никому о находке не рассказывал.

Действия сторожа квалифицировали по ст. 186 (Угроза убийством) и ч. 2 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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