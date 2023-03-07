В Барановичах сторож СТО пошел с боевым пистолетом на механика

В Барановичах сторож СТО пошел с боевым пистолетом на механика3
- 7.03.2023, 13:47
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Разговор закончился дракой.
В Барановичах 66-летний сторож СТО при помощи пистолета хотел решить конфликт с механиком. Теперь его будут судить по двум статьям Уголовного кодекса, пишет газета «Наш край» со ссылкой на СК.
По данным следствия, у мужчины был затяжной конфликт с механиком станции. В конце февраля конфликт обострился, поэтому он взял боевой пистолет и решил разобраться с обидчиком. Днем 21 февраля с оружием, спрятанным за спиной, сторож пришел к своему оппоненту и начал разговор, который закончился дракой. Потерпевший, увидев пистолет, испугался и позвонил в милицию.
Сотрудники милиции задержали сторожа, а оружие и боеприпасы к нему изъяли. Эксперты установили, что пистолет боевой и на момент совершения преступления был заряжен.
Сам мужчина рассказал, что оружие нашел в лесу около 20 лет назад и спрятал его у себя в сарае, никому о находке не рассказывал.
Действия сторожа квалифицировали по ст. 186 (Угроза убийством) и ч. 2 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.