Кремль проиграл газовую войну 1 Эль Мюрид

7.03.2023, 16:29

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Эль Мюрид

Европа без российского газа вполне способна прожить.

Цена на газ в Европе между тем тихо, но уверенно продолжает снижаться. Апрельские фьючерсы торгуются почти по 450 долларов за тысячу кубометров.

Нужно понимать, что это биржевая цена отдельных партий, долгосрочные контракты имеют свою собственную формулу расчета цены, но в ней теперь обязательно присутствует и биржевая в качестве одной из переменных.

Так или иначе, но ценовой кризис однозначно позади. Он решил целый ряд задач, в частности, создал и ускорил вывод энергоемких и ресурсоемких производств из Европы. Во-вторых, население выработало новую стратегию сбережения энергии, достаточно жестко сократив ее потребление.

При этом социальные программы, компенсирующие домохозяйствам рост цен, за время кризиса уже составили порядка 800 млрд евро, и к середине 2023 года в общей сложности перейдут рубеж в триллион евро. В этом плане расходы домохозяйств хотя и возросли, но не настолько, чтобы вызвать реальные проблемы.

В общем, как выяснилось опытным путем, Европа без российского газа вполне способна прожить. То, что газовая война проиграна в разгромным счетом, стало ясно еще в 2019 году, когда Газпром был вынужден подписывать с Украиной невыгодный для него контракт «качай или плати». Ну, не то чтобы невыгодный, но сильно меньше, чем хотелось бы. Однако по сравнению с презрительными выражениями газпромовских топов двух-трех-летней давности до этого контракт стал тяжелым ударом по всей стратегии обхода Украины. Уже тогда стало понятно, что все складывается совсем не радужно. Ну, а теперь, вместо завоевания рынка Газпром его потерял окончательно. 20 процентов от прежней доли - это практически ничего.

Но что характерно - все люди, которые и привели ситуацию к ее печальному финалу, продолжают занимать свои посты и вполне комфортно себя чувствуют. Результат - ничто.

Эль Мюрид, Telegram

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