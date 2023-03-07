Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом цвете 4 7.03.2023, 20:47

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Фотофакт.

Американская компания Apple 7 марта представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом ярко-желтом цвете. Об этом говорится на сайте компании.

Ранее iPhone 14 и iPhone 14 Plus были доступны в пяти цветах – черный, красный, белый, синий и пурпурный.

По характеристикам и другим возможностям iPhone 14/14 Plus в новом ярко-желтом цвете не отличаются от других цветовых версий. Цена тоже осталась неизменной – от $799 и от $899 за iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

В США предзаказ на желтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus стартует 10 марта, а в свободной продаже они появятся 14 марта. Когда они в Украине пока неизвестно.

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