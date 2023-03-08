Зеленский: Параллельно с обороной Бахмута ВСУ готовят наступление 8.03.2023, 11:11

1,372

Владимир Зеленский

Битва за город-крепость может закончиться неожиданной для врага развязкой.

Бахмут не должен быть окружен, поскольку люди - это главное. Впрочем, оборона города позволяет украинской армии параллельно готовить контрнаступление.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Мы должны думать в первую очередь о своем народе и никто не должен быть окружен - это очень важно», - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что украинские военачальники говорят ему, что ВСУ должны держаться крепко в Бахмуте.

«Конечно, мы должны думать о жизни наших военных. Но мы должны делать все возможное, пока мы получаем оружие, провизию и наша армия готовится к контрнаступлению», - сказал Зеленский.

По его словам, украинские военные видят, что нужно оставаться сильными в районе Бахмута, несмотря на то, что РФ разрушила весь город.

«Военные помогали детям, гражданским уезжать из города - даже до сегодняшнего дня люди уезжали из Бахмута. Мы помогали всем», - добавил Зеленский.

Битва за Бахмут

Напомним, ранее президент объяснил стратегическую важность обороны Бахмута.

Он заявил, что Украина продолжает оборонять город и не выводит войска, поскольку в случае оккупации города для россиян откроется дорога в другие населенные пункты Донецкой области.

Тем временем аналитики ISW считают, что у России не хватает возможностей для получения оперативных результатов в случае захвата Бахмута - максимум это может быть для них лишь тактической победой.

Тем временем украинские защитники проводят контратаки к западу от Бахмута.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».