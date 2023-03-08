Зеленский: Параллельно с обороной Бахмута ВСУ готовят наступление
- 8.03.2023, 11:11
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Битва за город-крепость может закончиться неожиданной для врага развязкой.
Бахмут не должен быть окружен, поскольку люди - это главное. Впрочем, оборона города позволяет украинской армии параллельно готовить контрнаступление.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Мы должны думать в первую очередь о своем народе и никто не должен быть окружен - это очень важно», - заявил Зеленский.
Президент Украины отметил, что украинские военачальники говорят ему, что ВСУ должны держаться крепко в Бахмуте.
«Конечно, мы должны думать о жизни наших военных. Но мы должны делать все возможное, пока мы получаем оружие, провизию и наша армия готовится к контрнаступлению», - сказал Зеленский.
По его словам, украинские военные видят, что нужно оставаться сильными в районе Бахмута, несмотря на то, что РФ разрушила весь город.
«Военные помогали детям, гражданским уезжать из города - даже до сегодняшнего дня люди уезжали из Бахмута. Мы помогали всем», - добавил Зеленский.
Битва за Бахмут
Напомним, ранее президент объяснил стратегическую важность обороны Бахмута.
Он заявил, что Украина продолжает оборонять город и не выводит войска, поскольку в случае оккупации города для россиян откроется дорога в другие населенные пункты Донецкой области.
Тем временем аналитики ISW считают, что у России не хватает возможностей для получения оперативных результатов в случае захвата Бахмута - максимум это может быть для них лишь тактической победой.
Тем временем украинские защитники проводят контратаки к западу от Бахмута.