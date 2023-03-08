Пытаясь оцепить Бахмут, войска РФ могут сами попасть в окружение 8.03.2023, 8:55

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Район Белогоровки превратился в плацдарм для наступления ВСУ

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что район Белогоровки может стать плацдармом для наступательных действий со стороны ВСУ.

Такое мнение он высказал в эфире программы «Вердикт с Сергеем Руденко» на телеканале «Еспресо».

«ЧВК «Вагнера» в погоне за сенсациями далеко выдвинулась севернее Бахмута. Пытаясь окружить Бахмутский гарнизон, они сами могут попасть в окружение. Это прогнозирует и Пригожин. Он говорит, что имеет оголенные фланги в районе прорыва на севере Бахмута, общие фланги наступления армии также оголены. Район Белогоровки может стать плацдармом для выполнения наступательных действий со стороны ВСУ, что приведет к отсечению и окружению Попаснянской группировки ЧВК Вагнера. Понятно, что в этом котле они не останутся и будут отходить», - подчеркнул Свитан.

Военный эксперт также добавил, что Бахмут потерял для россиян стратегическое значение.

«Пригожин уже предупреждает, что будет отходить, а его отступление разрушит линию фронта на севере Донетчины. Россиянам не очень важен этот участок фронта, поскольку он не стратегичен для них. Этот участок для РФ потерял стратегическое значение после того, как ВСУ освободили Изюм и выбили россиян из Изюмского котла. Нависания врага с севера, северо-востока над Славянском уже нет. Русским вообще нет смысла бороться за Бахмут. Это была южная клешня, по крайней мере, они пытались осуществить эту операцию. Как только начнется движение наших войск из района Белогоровки в сторону Лисичанска, тогда вагнеровцам придет конец», - отметил Свитан.

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