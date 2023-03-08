Названы 10 лучших семейных кроссоверов 2023 года 8.03.2023, 16:00

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Автомобили отличаются своей практичностью и удобным интерьером.

Британские эксперты назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года. Они выделили плюсы и недостатки этих моделей. Об этом рассказали на сайте What Car?.

На рынке семейных кроссоверов разразилась нешуточная конкуренция. Многие автопроизводители предлагают сразу по несколько моделей для этого сегмента. Поэтому выбрать подходящий вариант не так и просто.

Эксперты протестировали десятки различных семейных кроссоверов и поделились своим впечатлением от их эксплуатации. Они рассказали, чем хороши представленные модели, а что в них следует доработать.

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2023 года:

10. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV предлагает богатое оснащение и отличную практичность за бюджетный ценник по меркам электрических кроссоверов. Эксперты отметили качество сборки, в частности интерьера. Тем не менее впечатления от вождения довольно посредственные.

Плюсы: отличная стоимость, хорошая практичность, удобное управление.

Минусы: слабая динамика, минимальное удовольствие от вождения, неотзывчивая информационно-развлекательная система.

9. Skoda Karoq

Как и в случае с Enyaq iV, кроссовер Karoq предлагает отличную практичность. Также радует богатое оснащение уже в стандартной комплектации и приятная управляемость. Главным недостатком является отсутствие гибридных версий модели.

Плюсы: приятная управляемость, много внутреннего пространства, лаконичный и удобный интерьер.

Минусы: минимальное удовольствие от вождения, нет регулировки пола багажника, отсутствие гибридных версий.

8. Range Rover Evoque

Роскошный компактный британский кроссовер радует своим комфортом и стильным дизайном. Эксперты рекомендуют выбирать подключаемый гибрид P300e PHEV, который отличается неплохими характеристиками. Разочаровывают высокий расход топлива и не самый просторный багажник модели.

Плюсы: удовольствие от вождения, богатое оснащение, комфортная подвеска.

Минусы: мало места в багажнике, высокий расход топлива, ненадежность.

7. Volvo XC40

Volvo XC40 предлагает отличную практичность и качественный интерьер. Подключаемый гибрид PHEV T4 является фаворитом экспертов. Тем не менее у модели недостаточная шумоизоляция и не самая удобная информационно-развлекательная система.

Плюсы: качественный интерьер, комфортная подвеска, передовые системы безопасности.

Минусы: недостаточно регулировок задних сидений, неудобная информационно-развлекательная система, плохая шумоизоляция.

6. Hyundai Ioniq 5

Компактный электромобиль обладает неплохой шумоизоляцией и просторным интерьером. Также радует большой багажник. Экспертов огорчили недостаточная острота управления и не лучшее качество салона.

Плюсы: отличная шумоизоляция, быстрая скорость зарядки, просторный интерьер.

Минусы: недостаток шумоизоляции на высоких скоростях, недостаточная острота управления, плохое качество салона.

5. Lexus NX

Гибридный кроссовер радует хорошей динамикой и большим запасом хода на электротяге. Также стоит выделить неплохую надежность модели. Главным недостатком является высокая цена модели.

Плюсы: отличная динамика, надежность, большой запас хода на электротяге.

Минусы: недостаток плавности работы бензинового двигателя, дерганное управление спортивных версий, высокая стоимость.

4. Kia EV6

Эксперты высоко оценили электрический кроссовер Kia EV6 за его практичность и большой запас хода. Помимо этого модель обладает невероятно высокой скоростью зарядки и отзывчивым управлением. Тем не менее высокая стоимость и жесткая подвеска огорчают.

Плюсы: большой запас хода, сверхбыстрая зарядка, много места для задних пассажиров.

Минусы: неотзывчивый отклик на педаль газа, высокая стоимость, жесткая подвеска.

3. BMW iX3

BMW iX3 доказывает, что электромобили на базе автомобилей с ДВС не всегда оказываются плохими. Он получил большой запас хода и удобную информационно-развлекательную систему. Кроссовер разочаровывает плохой шумоизоляцией и не самой впечатляющей динамикой.

Плюсы: большой запас хода, удобная информационно-развлекательная система, хорошая цена.

Минусы: слабая динамика, плохая шумоизоляция, не самая быстрая зарядка.

2. Genesis GV60

Genesis GV60 предлагает отлично собранный и удобный интерьер, а также отличную шумоизоляцию. Радует и отзывчивая информационно-развлекательная система. Из недостатков стоит выделить недостаточное пространство для задних пассажиров и плохую работу боковых камер, которые доступны вместо традиционных зеркал заднего вида.

Плюсы: удобный интерьер, отличная шумоизоляция, отзывчивая информационно-развлекательная система.

Минусы: неотзывчивый отклик на педаль газа, недостаточное пространство для задних пассажиров, плохая работа боковых камер.

1. Kia Sportage

Эксперты признали Kia Sportage самым лучшим семейным кроссовером, доступным на рынке. Модель отличается высокой практичностью и удобным интерьером. Тем не менее у этого авто есть несколько недостатков.

Плюсы: отличная стоимость, удобный интерьер, большой багажник, много места для ног задних пассажиров.

Минусы: шумная работа бензинового двигателя, мало места над головой для задних пассажиров, недостаточное количество настроек для задних сидений.

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