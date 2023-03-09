На белорусских дорогах начнут наносить «креативные» виды дорожной разметки 7 9.03.2023, 16:40

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Что на них будет изображено и зачем?

Вблизи пешеходных переходов на белорусских улицах решили разместить надписи, которых раньше не делали. Об этом рассказал директор КУП «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслав Савич.

«Сними наушники» — такие слова нарисуют дорожные службы в самых опасных местах рядом с переходами. Однако, как это будет выглядеть, там не показали.

«В этом году обновим и другие надписи: «Посмотри налево», «Посмотри направо». Это способствует повышению бдительности пешеходов», — заявил чиновник.

По его словам, дорожные службы также хотят еще больше креативить при нанесении разметки. Но будут перед этим спрашивать о разрешении у ГАИ. Что конкретно хотят рисовать на дорогах — не уточнили.

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