На белорусских дорогах начнут наносить «креативные» виды дорожной разметки

На белорусских дорогах начнут наносить «креативные» виды дорожной разметки7
- 9.03.2023, 16:40
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Что на них будет изображено и зачем?
Вблизи пешеходных переходов на белорусских улицах решили разместить надписи, которых раньше не делали. Об этом рассказал директор КУП «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслав Савич.
«Сними наушники» — такие слова нарисуют дорожные службы в самых опасных местах рядом с переходами. Однако, как это будет выглядеть, там не показали.
«В этом году обновим и другие надписи: «Посмотри налево», «Посмотри направо». Это способствует повышению бдительности пешеходов», — заявил чиновник.
По его словам, дорожные службы также хотят еще больше креативить при нанесении разметки. Но будут перед этим спрашивать о разрешении у ГАИ. Что конкретно хотят рисовать на дорогах — не уточнили.