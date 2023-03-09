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В Германии белорус устроил ДТП с тремя авто

  • 9.03.2023, 20:13
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В Германии белорус устроил ДТП с тремя авто

Ущерб оценивается в 22 000 евро.

В Германии 42-летний гражданин Беларуси на грузовике попал в дорожно-транспортное происшествие с тремя транспортными средствами и шестью пострадавшими. ДТП произошло 7 марта в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Подробности рассказали в местной полиции.

В сообщении говорится, что авария случилась на дороге В1 неподалеку от коммуны Хольцвиккеде. Согласно предварительным данным, белорус ехал на грузовике по правой стороне трассы в направлении Унны. И в районе полосы разгона на развязке Хольцвиккеде водитель, по неустановленным пока причинам, не заметил автомобиль «Фольксваген» и врезался в него.

Сообщается, что «Фольксваген» столкнулся с BMW, за рулем которого находился 61-летний водитель. В результате случившегося серьезно пострадали водитель автомобиля «Фольксваген», а также два его пассажира 79 и 84 лет. Сказано, что легкими травмами отделались водитель «БМВ» и его пассажиры. Машины скорой помощи доставили пострадавших в больницу. Причиненный материальный ущерб оценивается примерно в 22 тысячи евро.

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