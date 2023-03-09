Названа сумма замороженных активов россиян 9.03.2023, 23:54

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Счет идет на десятки миллиардов долларов.

США и их союзники уже заблокировали или конфисковали имущество более чем на 58 миллиардов долларов, которое принадлежит подсанкционным россиянам или контролируется ими. Об этом сообщила международная группа по санкциям, созданная США и странами ЕС (REPO).

В частности, были заморожены финансы и конфискованы предметы роскоши, такие как яхты, элитная недвижимость и ценные изделия искусства, отмечает CNN.

REPO отслеживает российские активы, попавшие под санкции, по всему миру. Отмечается, что доступ подсанкционных россиян к международной финансовой системе был существенно ограничен.

Члены группы провели работу по расследованию и противодействию уклонению от санкций, введенных против РФ, включая попытки скрыть активы, незаконные криптовалютные схемы и схемы отмывания денег, незаконные российские оборонные закупки и использование россиянами, попавшими под санкции, финансовых посредников.

В REPO заявили, что удвоят усилия по привлечению России к ответственности за развязанную войну в Украине, противодействуя попыткам РФ подорвать действие коллективных санкций или уклониться от них.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе заморозили российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро. Попавших под санкции россиян обязали сообщить об активах в ЕС.

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