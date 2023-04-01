В США узнали о громком провале России на переговорах с Китаем
- 1.04.2023, 8:10
- 8,760
Си Цзиньпина отверг важное для Путина предложение.
Новой концепцией внешней политики России глава Кремля Владимир Путин, вероятно, пытается создать антизападную коалицию, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В документе подчеркивается цель России по созданию многополярного миропорядка, в том числе по прекращению доминирования США в мировых делах. Утверждается, что большая часть человечества заинтересована в конструктивных отношениях с Россией и что желанный многополярный мир откроет возможности для незападных мировых государств и региональных стран-лидеров.
«Новый документ, вероятно, направлен на поддержку попыток Кремля активизировать предложения неприсоединившимся странам сформировать более сплоченный антизападный блок», - пишет ISW.
Снижение экономической мощи России и ослабление ее военного потенциала служат плохим стимулом для того, чтобы проявлять серьезный интерес к предложению Москвы, отмечают западные аналитики.
По оценкам ISW, предложение Путина во время визита Си Цзиньпина в Москву не было воспринято положительно, поскольку китайский лидер отказался втягивать Китай в геополитический конфликт Путина с Западом.